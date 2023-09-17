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  4. Tam Müge Anlı'lık olay! Yıldız oyuncu kayboldu, telefonlara cevap vermiyor

Tam Müge Anlı'lık olay! Yıldız oyuncu kayboldu, telefonlara cevap vermiyor

17.09.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşıyaka'nın prensipte anlaştığı NBA patentli Brezilyalı Bruno Caboclo İtalya'ya transfer olmuştu. Sözleşme imzaladığı Reyer Venezia'nın kampına katılmayan Bruno Caboclo'dan haber alınamıyor.

Tam Müge Anlı'lık olay! Yıldız oyuncu kayboldu, telefonlara cevap vermiyor

Geçtiğimiz sezon Almanya'da Ratiopharm Ulm ile şampiyonluk yaşayan Bruno Caboclo, İtalya'nın Reyer Venezia takımına transfer olmuştu. Karşıyaka'nın çok istediği yıldız oyuncuyla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

OYUNCUYA ULAŞAMIYORLAR

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Reyer Venezia Başkanı Federico Casarin, Brezilya ile 2023 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden Bruno Caboclo'nun henüz takıma katılmadığını ve telefonlara cevap vermediğini ifade etti.

UÇAĞA BİNMEMİŞ

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Reyer Venezia Başkanı Federico Casarin, "FIBA Dünya Kupası'nın ardından dönmesi biraz zaman aldı. Caboclo, bazı evrak işlerini halletmek ve vizesini almak için ABD'ye gitti. Planı perşembe günü bir uçağa binip İtalya'ya varmaktı. Ancak cuma günü uçağa binmediği konusunda bize bilgi verildi" dedi.

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