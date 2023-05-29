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Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a zehir zemberek sözler! “Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu?”

29.05.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansı ile Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Merve Dizdar'ın konuşmasına tepki gösterenler arasında ünlü isim Tamer Karadağlı da yer aldı. Karadağlı, Dizdar’ı önce tebrik etti sonra ise eleştirilerini dile getirdi.

Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a zehir zemberek sözler! “Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu?”

Şimdilerde Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar Kuru Otlar Üstüne filminde Nuray karakterine hayat vermişti. Filmdeki performansı ile Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Dizdar’ın konuşması tepki çekti.

Tepki gösteren isimler arasında yer alan Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Merve Dizdar’ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı.” diyen Karadağlı tebrik mesajının ardından “Amaaa.." diyerek eleştirilerini sıraladı.

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"BANA DOĞRU GELMİYOR"

Karadağlı açıklamasına şu sözlere yer verdi:
"Konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kendisi Fransa'nın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kız kardeşleri için de geçerlimi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa’da alıyor)Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri? Yurtdışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT’de yayınlanan dizisi.

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Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp,para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini,ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor.. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme.. Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum.."

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