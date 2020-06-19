Tamer Tuna: Tüm hataları bir maça sığdırdık!

Bunun kendileri için üzücü olduğunu kaydeden Tuna, "Yapılabilecek tüm hataları bir güne sığdırdığımız bir maç oldu. Hedefimiz finale kalmaktı, kupayı kazanmaktı. Kendimize iki hedef oluşturmuştuk. Geldiğimizde ilk planda tamamıyla ligde devam etme hedefi vardı. Kupayı da bu oyuncularımızla bu seviyeye getirdik. Göztepe'yi, Sivasspor'u eledikten sonra Alanyaspor ile oynadık." ifadelerini kullandı.
Tuna, tüm oyun planlarını, düşüncelerini farklı şekilde yansıtmak istemelerine rağmen iki duran toptan gol yediklerini dile getirdi. Bu tarz maçlarda, yenilen gollerin rakip adına olumlu olmaya başladığını dile getiren Tuna, "Bazı hamleleri yaptık, ikinci yarıda riskler aldık ama ikinci yarının başında yaptığımız hata bize gol olarak geri dönünce maalesef döndürülemeyen maç haline geldi." yorumunu yaptı.
Oyuncularıyla ilgili bugün eleştirilecek çok nokta olduğuna dikkati çeken Tuna, "İstediğimize ulaşamadık. Artık ligde yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz oyun gücünün, oyuncularımızın arzusunun ve disiplinimizin hiç görünmediği karşılaşma oldu. Bunu yaşamak önemli. Büyük tecrübe edindik. Bugün istediğimiz hiçbir şey olmadı. Gücümüzü, kalitemizi ve özelliklerimizi hatalar nedeniyle ortaya koyamadığımız bir gece yaşadık." şeklinde görüş belirtti.
Tamer Tuna, Beşiktaş galibiyetini getiren performansın bu maçta neden gösterilmediğinin sorulması üzerine, şu görüşleri paylaştı:
"Ligde iyi bir seri yakaladık ve 9 maçtır kaybetmiyoruz. Çaykur Rizespor maçıyla bu seriye devam etmek istiyoruz. Beşiktaş maçından sonra performans anlamında bu geçişi yaşayacağımızı ben de tahmin etmedim. Maç öncesi takımımız iyi seviyedeydi. Beşiktaş maçındaki performansımızı kupa maçında sürdüremedik."
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