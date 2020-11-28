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Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL’lik altın çıktı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.11.2020 12:58 | Son Güncelleme

Erzincan’da tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL’lik altın çıktı.

Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL’lik altın çıktı

Erzincan’da tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL’lik altın çıktı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran esnaf, koltukları bırakan müşterisine ulaşarak aynı gün içerisinde altınları teslim etti.
Erzincan Merkez Çarşısında 28 yıldır döşemecilik yapan Murat Soylu(40) bir müşterisinin tamir için getirdiği koltuğu sökerken 10 bin TL’lik altınla karşılaştı. Çeyrek ve tam altınları görünce şaşıran Soylu, durumu koltukları tamir için getiren emekli öğretmen olan müşterisine haber verdi.
Bazı müşterilerinin kıymetli eşyalarını böyle unutabildiklerini ifade eden Murat Soylu, “Yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Çok şükür rast geldiğimiz altın olsun, para olsun hemen sahibini arayıp iade ediyoruz. Onlarda bu davranışımızdan dolayı bizlerden hiç ayrılmadan bir aile gibi yaşayıp gidiyoruz” dedi.
Soylu’dan altınlarını teslim alan müşteri ise teşekkür etti.

Tamir için bırakılan koltuktan 10 bin TL’lik altın çıktı

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