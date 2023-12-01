YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

01.12.2023 13:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te ısınmak için yakılan odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

Olay, dün akşam saatlerine doğru Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Ayşe Doğan, evde yalnızken ısınmak için yakılan odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve gelen oğlu ve gelini, yaşlı kadını yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

HASTANEYE KALDIRILAN YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan ve kalp rahatsızlığı da bulunduğu öğrenilen yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşe Doğan’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz ilanla 885 bin lira dolandırdılarİkiz ilanla 885 bin lira dolandırdılar
Kocaeli ve Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldıKocaeli ve Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
21 yaşındaki genç kızın acı sonu21 yaşındaki genç kızın acı sonu
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Aralık Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
12:24
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Cuma

Ece eczanesi
Yavuzeli
Birlik eczanesi
Nizip
Amanos eczanesi
Nurdagi
Hilal eczanesi
Oguzeli
Selim eczanesi
Islahiye
Muhtar eczanesi
Araban
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi! Olay görüntüler

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi! Olay görüntüler

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.