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Tapu ve Kadastro teşkilatı 173 yaşında

ERZURUM HABERLERİ  | 21.05.2020 15:17 | Son Güncelleme

Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Tapu ve Kadastro teşkilatının 179.

Tapu ve Kadastro teşkilatı 173 yaşında

Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Tapu ve Kadastro teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, mesajında 46 Tapu Müdürlüğü, 5 Kadastro Müdürlüğü, 473 personel ile bölgeye bağlı tapu müdürlüklerinin yılda yaklaşık 350 bin kişiye 123 bine yakın işlem hacmi gerçekleştirdiğini ve kadastro müdürlüklerinde 100 bin parselde güncelleme çalışmalarıyla vatandaşa üst seviyede hizmet sunduklarını dile getirdi. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonuyla vatandaşlara 173. yılında da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiklerini dile getiren Yetişir, “Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, Web-Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, 3 Boyutlu Kadastro gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir” dedi.
Hakkı Yetişir, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu o dönemde tüm imkânlarıyla hem çalışanın hem de vatandaşın süreci sıkıntısız atlatmaları için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, “Bu süreçte, idari izinli personellerimizin haricinde görev yapan personellerimizin tapu ve kadastro işlemlerini aksamayacak şekilde dönüşümlü olarak görev yapmalarını ve maske, cerrahi eldiven, el dezenfektanı gibi koruyucu malzemelerle çalışmalarını sağladık. Ayrıca hizmet alım yoluyla tüm birimlerimizde ilaçlama çalışmaları yaptırdık. Covid-19 salgını sürecinde özellikle Web-Tapu, E-randevu ve Alo 181 Randevu sisteminin ne kadar gerekli ve önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu suretle vatandaşlarımızın e-Devlet portalı üzerinden ulaşabildikleri Web-Tapu Uygulaması sayesinde artık tapu dairelerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde işlemler yapabildiklerini hatırlatmak isteriz. Aralık 2019’da yapılan yasal düzenleme ve dünyada örneği olmayan bir uygulamayla tapu müdürlüklerinin yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin yılbaşından bu yana Genel Müdürlükçe belirlenen tapu işlemlerinde taraflar, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişimi yapabiliyor. Bugün artık Genel Müdürlüğümüz, faaliyetleriyle birçok ülke için görüşüne başvurulan, referans olarak görülen bir kurum haline gelmiştir. Kuruluşunun 173. yıl dönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarız” dedi.

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