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Taraftar dernekleri de Yeni Maalatyaspor yönetiminde değişim istiyor

MALATYA HABERLERİ  | 12.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Malatya’da bazı taraftara dernekleri yaptıkları ortak açıklama ile Yeni Malatyaspor’da yönetimin değişmesini istediler.Kaplan 44, Efsane Derebeyleri ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği bir araya gelerek ortak bir bildiriye imza attılar.

Taraftar dernekleri de Yeni Maalatyaspor yönetiminde değişim istiyor

Malatya’da bazı taraftara dernekleri yaptıkları ortak açıklama ile Yeni Malatyaspor’da yönetimin değişmesini istediler.
Kaplan 44, Efsane Derebeyleri ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği bir araya gelerek ortak bir bildiriye imza attılar. Derneklerin Başkan ve yönetimleri ile üyelerinin katıldığı toplantıda 3 dernek adına yapılan ortak bildiride kulüp yönetiminin değişmesi gerektiği ifade edildi.
Taraftar dernekleri, “Maalesef camiamızın da malum olduğu üzere ortaya çıkan tablo, yüreğinde Malatya sevgisi olan, menfaatlerini çocukluk hayallerine değişmemiş saf ve temiz Malatyaspor taraftarını derinden üzmüştür. Yeni Malatyaspor Süper Lig’de normal sezonu sportif olarak küme düşerek, ekonomik olarak borç batağına saplanarak kapatmıştır. Tüm bunların yanında, şehre hesap vermesi gereken kulüp yönetimi sezon boyunca gerçekleştirdiği hatalar zincirine yenilerini ekleyecek şekilde göreve devam etme kararı almıştır. İşte tam da bu noktada bizler açık ve net bir şekilde belirtmek isteriz ki; Yeni Malatyaspor Adil Gevrek’in oyuncağı olmayacaktır. Bizlerin safı ve çizgisi, Adil Gevrek’i kongre kararı almaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milletvekillerimizin yanıdır. Malatya futbolunu ateşe atan Adil Gevrek’e bugün buradan sesleniyoruz. Bu şehir seni Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e taşıyan başkan olarak anmak istiyor. Bizlere vefalı olmak, sizlere de şehrin ortak sesine kulak vermek yakışır. Sayın Adil Gevrek ve yönetimini son kez aldığı kararları gözden geçirmeye, Malatya futbolunun önünü açmaya davet ediyoruz. Ayrıca Süper Lig’de küme düşmenin kaldırılması sürecinde Malatya’mıza adeta yeni bir şampiyonluk yaşamışçasına mutluluk yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Taraftar dernekleri de Yeni Maalatyaspor yönetiminde değişim istiyor

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