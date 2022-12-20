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Taraftara mesaj gönderdi! Nwakaeme'nin açıklamaları heyecanlandırdı

20.12.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un teklifini düşük bulduğu için ayrılarak Suudi Arabistan Lig'i takımı Al Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakeme'den taraftarlara mesaj var... Adı sık sık Beşiktaş ile anılan yıldız oyuncunun verdiği mesaj herkesi heyecanlandırdı...

Taraftara mesaj gönderdi! Nwakaeme'nin açıklamaları heyecanlandırdı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakeme, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fayha'ya transfer olmuştu. Transfer olduğu takımda küme düşmeme savaşı veren yıldız oyuncudan taraftara mesaj geldi.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

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Nwakeme'nin adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Al Fayha'nın ligde küme düşmemeye oynamasından dolayı rahatsız olan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği iddia edilse de son yaptığı açıklama işleri tersine çevirdi.

"TÜM TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

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Al Fayha'yı kümede tutmaya çalışan Nwakaeme, aldıkları son galibiyetten sonra açıklama yaptı. Yıldız oyuncu, "Taraftarımızın güvenine ihtiyacımız var. Şanssızlığımızı artık kırdık ve bundan sonra yukarı sıralara tırmanacağız. Bu sezon küme düşmeyeceğiz ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" dedi.


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