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Taraftarlardan altyapıya pastalı destek

22.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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TFF 1.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Bandırmaspor’da taraftarlar Edincik Mahallesi’nde bulunan ve altyapı sporcularının bulunduğu Bandırmaspor Akademi’yi ziyaret ederek futbolculara pastalı destekte bulundu.
Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Yöneticileri kulübün geleceği olan altyapıya moral ziyareti gerçekleştirdi. Moral ziyaretinde açıklamalarda bulunan bordo beyazlı taraftarlar "Yıllardır hayalden öteye gidemeyen ancak geçen sezondan itibaren verilen destekle tohumları atılan, bu sezon başında da Bandırmaspor Yönetimimiz ve Bandırma Belediyemizin destekleriyle Edincik’te yeni binasına kavuşan Bandırmaspor Akademimizi Taraftarlar Derneği Olarak ziyaret edip hayırlı olsun pastamızı kestik. Mart ayında başlayacak olan liglerinde tüm maçlarında elimizden geldiğince yanlarında olacağız. Hepsi bizim öz evladımız ve tüm şehrimizin evlatlarına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.
Alt yapıdan sorumlu Bandırmaspor yönetim kurulu üyesi Cihan Yılmaz ise, moral ziyareti için taraftarlara teşekkür ederek "Bu sene alt yapıdan oyuncu yetiştiren önemli camialar ile Elit Akademi liginde oynayacağız. Başkanımız Onur Göçmez liderliğinde geçen seneden başlayan alt yapıda bir atılım var. A takımla olduğu kadar Onur Başkan alt yapımızla da yakından ilgileniyor. Edincik Tesislerimizi yeniledik ve futbolcularımızın kalabileceği standartlara çıkardık. 17 Mart’ta başlayacak Akademi Liginde tek devreli bir fikstür olacak. A takım deplasmanda ise biz evimizde oynayacağız. Fatih İçöz koordinatörlüğündeki kadromuzda Zafer Yiğit Gelişim Direktörü olarak görev yapıyor. Dışarıdan gelen 2’si yabancı 16 futbolcu tesislerimizde kalıyor. Toplam kadromuz ise 28 kişi. Bandırmaspor’un geleceği olan bu gençlere büyük önem veriyoruz. Onur Göçmez Başkanımızla beraber alt yapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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