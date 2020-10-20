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Taraftarlardan, Spor Şube Müdürüne ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 20.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Malatya Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü görevine atanan Ali Yüksel Bölükbaşı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Bakır ve yönetimi, Spor Şube Müdürlüğü görevine atanan Ali Yüksel Bölükbaşı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dilediler.

Taraftarlardan, Spor Şube Müdürüne ziyaret

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Malatya Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü görevine atanan Ali Yüksel Bölükbaşı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Bakır ve yönetimi, Spor Şube Müdürlüğü görevine atanan Ali Yüksel Bölükbaşı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dilediler. Burada konuşan dernek başkanı Kaya, “’Emniyetimizle birlikte daha temiz daha seviyeli bir tribün gerçekleştireceğiz’’ dedi. Korona virüs nedeniyle Mart ayından bu yana statta takımlarının yanında olamadıklarını belirten Kaya, TFF’nin bugünlerde maçlara taraftarların sınırlıda olsa alınması yönünde bir karar vermesini de beklediklerini söyledi. Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’u tribünlerde desteklemek için taraftarlar olarak umutla beklediklerini ifade eden Kaya, taraftarlar olarak da alınacak tüm kurallara uyacaklarını söyledi.
Spor Şube Müdürü Ali Yüksel Bölükbaşı ise, "Hep birlikte daha iyi bir spor geleceği için istişare halinde hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.
Ziyarette Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Bölükbaşı’na üzerinde adının yazdığı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Taraftarlardan, Spor Şube Müdürüne ziyaret

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