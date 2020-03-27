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Tarağınızı kimseyle paylaşmayın

ERZURUM HABERLERİ  | 27.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Dr.

Tarağınızı kimseyle paylaşmayın

Dr. Ata Nejat Ertek, mantar hastalığına karşı kişisel kullanılan tarakların paylaşılmaması gerektiğini söyledi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Vücutta meydana gelen mantar hastalığı bir deri hastalığıdır. Hastalık, üzerlerinde çok fazla kıl olmayan derilerin düz kısımlarını etkiler. Genelde kırmızı pul pul bir nokta ile başlar. Bu nokta zamanla dışa doğru yayılır. Bu döküntü çoğunlukla kaşıntılıdır. Döküntünün merkezi iyileşmeye başlayıp bir halka şeklini alabilir. Saçlı deride, gövde, kol, bacak derisinde, tırnakta meydana gelebilir. Saçlı deride; çocukluk çağında kötü hijyen koşullarında yaşayanlarda gözlenir. Gövde, kol ve bacak derisinde gözlenen mantar enfeksiyonları daha çok evcil hayvanlar, büyük-küçük baş hayvanlar ve topraktan bulaşır. Tek veya çok sayıda yuvarlak, kırmızı, kepekli lezyonlarla seyreder” dedi.
Mantarın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Tarak, havlu ve yatak gibi kişisel kullanım malzemelerine temas yoluyla da yayılabilir. Çocuklarda yetişkinlerden daha fazla yaygındır. Tırnak mantarı daha sıklıkla ayak tırnaklarında uç ve yan kısımlarından başlayan tırnakta kalınlaşma ve sararma ile seyreder. Mantar hastalığında kaşınan yeri kaşımamanızda fayda vardır. Çünkü kaşıma sırasında derinizi zedeleyebilirsiniz. Bunun sonucu da başka enfeksiyona neden olabilir veya parmaklarınızdaki mantar vücudunuza yayılabilir. Tedavi hastanın klinik durumuna göre değişkenlik göstermektedir” açıklamalarında bulundu.

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