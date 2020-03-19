YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi

Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi

MERSİN HABERLERİ  | 19.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bölgede kar, don ve dolu sonrası zarar gören üreticilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün yağan kar, don ve dolu sonrası bir çok köyde üreticiler zor durumda kaldı.

Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bölgede kar, don ve dolu sonrası zarar gören üreticilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, önceki gün yağan kar, don ve dolu sonrası bir çok köyde üreticiler zor durumda kaldı. Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kuzucu, Takanlı, Pelitkoyağı, Sarılar, Tepeköy ve Kocayer gibi mahallelerde zarar gören çiftçilere desteğin gündeme getirilmesi talebinde bulundu.
Bu bölgelerde dolu nedeniyle üreticilerin zarar gördüğünü ifade eden Tarhan, “Dünyamız olağanüstü bir dönemden geçiyor. Deprem felaketleri ile uğraşırken virüs belası tüm dünyayı sarıp sarmaladı. Kırsal kesimde oturan vatandaşlarımızın başına bu kez kar, don ve dolu felaketi geldi. Virüsün verdiği zararları konuşurken, çiftçimizin başına gelen felaketi de yok saymamamız gerekiyor. Yetkili kurumların bu çiftçilerimize sahip çıkarak felaketin yaralarını sarmaları gerekiyor. Üreticilerimizin yaralarını saracak önlemler almak gerekiyor" dedi.

Tarhan, afetzede üreticiler için destek istedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Motosiklet tamircilerine eş zamanlı operasyon

Motosiklet tamircilerine eş zamanlı operasyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Mersin Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:39
Öğle
12:54
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:13

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Derkuş Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Gizem Uygun Eczanesi
Merkez
Gülçin Eczanesi
Merkez
Hasbay Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin'de 8 uyuşturucu şüphelisi portakal bahçesinde yakalandı

Mersin'de 8 uyuşturucu şüphelisi portakal bahçesinde yakalandı

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Mersin'de denizde define arayan iki şüpheli yakalandı

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.