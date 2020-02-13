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Tarih Söyleşilerinde “Osmanlı ve Türkiye’de Göçler” konuşuldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, tarafından 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘Tarih Söyleşileri’nin bu ay ki konusu ‘Osmanlı ve Türkiye’de Göçler’ oldu.Odunpazarı’nı tarihin, bilimin, kültür ve sanatın merkezi yapma iddiasını sürdüren Odunpazarı Belediyesi’nin Memleket Sevdalıları Derneği işbirliği ile düzenlediği ‘Tarih Söyleşileri’ devam ediyor.

Tarih Söyleşilerinde “Osmanlı ve Türkiye’de Göçler” konuşuldu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, tarafından 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘Tarih Söyleşileri’nin bu ay ki konusu ‘Osmanlı ve Türkiye’de Göçler’ oldu.
Odunpazarı’nı tarihin, bilimin, kültür ve sanatın merkezi yapma iddiasını sürdüren Odunpazarı Belediyesi’nin Memleket Sevdalıları Derneği işbirliği ile düzenlediği ‘Tarih Söyleşileri’ devam ediyor. Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi’nde gerçekleştirilen ‘Tarih Söyleşileri’ne konuşmacı olarak Cezmi Karasu katıldı. 3’üncüsü gerçekleştirilen ve Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Tarih Söyleşileri’nin bu ay ki konusu ise "Osmanlı ve Türkiye’de Göçler" oldu.
Cezmi Karasu söyleşiye göçün tanımını yaparak başladı. Göçün çeşitlerini de anlatan Karasu, göçün zorunlu koşullarda gerçekleştiği için travmatik etkileri olduğunu vurguladı. Göç edenlerin gittikleri yerlerde yeni hayat kurduğunu dile getiren Karasu, göçün travmatik etkilerinin atlatılması için de göç edenlerin geldikleri yerlerdeki hayatını devam ettirmeye çalıştığını söyledi. Osmanlı Devleti döneminde Balkanlardan, Kırım’dan ve Kafkasya’dan Türkiye’ye yapılan göçlere de değinen Karasu, “Balkanlardan Türkiye’ye göç edenlerin ataları 400-500 yıl önce göç etmişlerdi. Orada Türklüklerini devam ettirdiler. Sonra tekrar Türkiye’ye göç ettiler. O yüzden de sıkıntı yaşamadılar” diye konuştu.
Kafkasya ve Kırım’dan göç edenlerin atalarının hiç Türkiye’de yaşamadığına dikkat çeken Karasu, “Ben kendim gibi Türkiye’ de yaşayabilirim dedi ve Türkiye’ye geldiler. Burada yaşamaya çalıştılar” dedi.

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