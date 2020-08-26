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Tarih, toprak altından çıkarılmayı bekliyor

TOKAT HABERLERİ  | 26.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Horoztepe nekropolünde (mezarlık) incelemelerde bulunan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “Burada kazıların devam etmemesi büyük bir kayıptır” dedi.Erbaa ilçesinde M.Ö 2400’lü yıllardan kaldığı tahmin edilen Horoztepe ‘de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut beraberinde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat İl Başkan Yardımcıları Mustafa İpek, Musa Özdemir ve beraberindekilerle incelemelerde bulundu.

Tarih, toprak altından çıkarılmayı bekliyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Horoztepe nekropolünde (mezarlık) incelemelerde bulunan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “Burada kazıların devam etmemesi büyük bir kayıptır” dedi.
Erbaa ilçesinde M.Ö 2400’lü yıllardan kaldığı tahmin edilen Horoztepe ‘de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut beraberinde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat İl Başkan Yardımcıları Mustafa İpek, Musa Özdemir ve beraberindekilerle incelemelerde bulundu. Horoztepe’nin 1957 yılında yapılan kazılarda Tunç Çağı’ndan kalma bir yerleşim yeri olduğunu ortaya çıkardığını aktaran Bulut, “Bulunduğumuz bu mekan o dönemin mezarlığıdır. Horoztepe Mezarlığı kazılarında ortaya çıkarılan bakır-tunç eserlerin bolluğu, çeşitliliği ve orijinalliği bölgenin Tunç Çağı’nda metalürjik faaliyetler bakımından çok ileri bir konumda olduğunu göstermektedir. Tarım alanları, bakır madeninin bulunması bu bölgemizi tarih boyunca zengin kılmıştır. Şimdi bizlere düşen bu antik zenginliği gün yüzüne çıkarmaktır” dedi.
Bölgede yapılacak kazıların Anadolu tarihine yeni bir soluk kazandıracağını kaydeden MHP’li Bulut, “Horoztepe mezarları, ilk Tunç Çağı’nın son evresindeki ölü gömme geleneklerinde, Alacahöyük kral mezarlarından başka mezarların da var olduğunu kanıtlaması açısından önemlidir. Ortaya çıkan tarihi eserler de ayrıca çok değerlidir. Alacahöyük standartlarının Horoztepe dışında hiçbir yerde benzeri yoktur. Bu eserler arasında döküm masa, çaydanlık, çanaklar, kurs, savaş aletleri ve emziren anne heykeli bulunmaktadır. Alacahöyük ve Horoztepe eserleri bütün özellikleriyle Anadolu’ya has bir medeniyeti temsil etmektedir” diye konuştu.
Konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile görüşeceğini ifade eden Bulut, “Horoztepe kazı çalışmalarının tekrar başlamasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının eylem planlarına alınması ve bütçe ayrılması için hem bakanlık nezdinde hem TBMM nezdinde üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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