Tarihe destek, eğitime hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserleri ayağa kaldırarak, koruyarak ve fonksiyonlar yükleyerek geleceğe taşımaya devam ediyor. Kiçikapı’da bulunan Tarihi Meryem Ana Kilisesi binası, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek 50 bin kitaplık bir kütüphaneye dönüştürüldü. Tarihi binada hizmet vermeye başlayan Şehir Kütüphanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kültürün, turizmin ve kadim medeniyetlerin merkezi olduğunu söyledi. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Kayseri’nin başarısını gururla takip ettiklerini belirtti.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi binasının restore edilmesiyle Kayseri’ye kazandırılan Şehir Kütüphanesi’nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

“KAYSERİ ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür etti. Konuşmasında Kayseri’nin adeta açık hava müzesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de 1500 civarında tescilli tarihi eser bulunduğunu söyledi ve açılışı yapılan bölgedeki tarihi eserleri saydı. Her yerin tarih koktuğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, tarihe sahip çıkma anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.

6 GÜNDE 60 BİN ZİYARETÇİ

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin dördüncü kütüphanesi olarak Şehir Kütüphanesi’ni açtıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kütüphane yatırımlarımız sürüyor. Beşinci kütüphaneyi Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin son katında açacağız. 800 kişilik kütüphane olacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız da kitapların sözünü verdi” dedi. Şehir Kütüphanesi’nin 15 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başladığını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, kütüphaneyi 6 günde 60 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, kütüphanede 25 bini basılı, 22 bini elektronik, 3 bini de sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunduğunu dile getirdi. Geçen yıl 800 bin kişinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı’nın kütüphane yatırımlarının ne denli ihtiyaç olduğunu gösterdiğini de vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi’nin Kayseri’ye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerinin sonunda Kayseri’nin kültürün, turizmin ve kadim medeniyetlerin merkezi olduğunu dile getirdi.

“KAYSERİ’NİN BAŞARISINDAN GURUR DUYUYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da konuşmasında, Kayseri’deki canlılıktan ve yatırımlardan etkilendiğini belirterek, “Kayseri’nin geleceği çok daha parlak olacak. Sizleri alkışlıyorum. İstanbul’dan, Ankara’dan bakarken Kayseri’nin yükselişinden iftihar ve gurur duyuyoruz” diye konuştu. Tarihi binadaki kütüphane yatırımının önemini de vurgulayan Demircan, “Burada somut mirasımız sadece restore edilmekle kalmamış, bir de fonksiyon yüklenilmiş. Bu binanın büyüsünden etkilenen gençlerimiz mimar, iç mimar olacak ve buradan aldıkları ilhamla yeni eserler yapacak. Kitaplara bakmak, bu ortamı teneffüs etmek önemli. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Neye bakıyorsanız osunuz” dedi.

“KAYSERİ’NİN MÜKEMMEL BİR ENERJİSİ VAR”

Konuşmasında Kayseri’ye özellikle ailesiyle birlikte geldiğini de dile getiren Ahmet Misbah Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri’nin enerjisi çok güzel. Bunu yakından hissettim. Bu yüzden havayı teneffüs etmek için eşimle küçük kızımı da getirdim. Kayseri’yi çok seviyoruz. Başarısından gurur duyarız. Bu yatırımda emeği geçenleri alkışlıyorum.”

“HALKIN İLGİSİ YAPILAN İŞİN DOĞRULUĞUNU GÖSTERİYOR”

Vali Şehmus Günaydın da yaptığı konuşmada sabah saat 09.00’da kütüphane önündeki öğrenci kuyruğunu gördüğünü hatırlatarak bu tablonun yapılan işin ne denli doğru olduğunu gösterdiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Günaydın, “Kayseri olarak kültür, turizm ve sanayi şehriyiz. Turizmde birçok destinasyona sahibiz. Bunların ekonomiye katkısı konusundaki eksikliklerimizi gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından şehir Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi ve katılımcılar tarihi binada hizmet veren kütüphaneyi gezdi. Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan başta olmak üzere kütüphaneyi görenler çok etkilendiklerini ifade ettiler.

