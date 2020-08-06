Tarihe ışık tutan kapı tokmakları sergilendi

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ozan Özpay, tarihi kapı tokmaklarından oluşan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Sivas Atatürk Kongre Müzesi’nde ‘Geleneksel Divriği ve Kemaliye Kapı Tokmağı’ adlı kişisel fotoğraf sergisi açıldı. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ozan Özpay tarafından açılan sergiye İl Kültür Turizm Müdürlüğü de destek verdi. Unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Divriği ve Kemaliye Kapı Tokmaklarının tanıtıldığı sergi açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman ve İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca da katılım gösterdi. Ozan Özpay’ın sergi hakkında bilgi vermesinin ardından açılış gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler sergiyi gezerek fotoğraflarda yer alan kapı tokmakları hakkında bilgi aldı.

Kapı tokmakları ayrı bir anlam içeriyor

Sergiyi düzenleyen Dr. Ozan Özpay, kapı tokmakları kültürünün unutulmaya yüz tutan bir kültür olduğunu belirterek, “Bu serginin amacı yok olmaya yüz tutan bir kültür hakkında. Bu da geleneksel kapı tokmakları. Burada da Kemaliye ve Divriği’nin geleneksel kapı tokmakları fonları fotoğraf olarak çekip sergi açmaya karar verdim. Burada dikkat çeken şey kapı tokmaklarının aslında formlarının dışarıdan bakışta çok anlam ifade etmiyor gelebildiği. Fakat gerçekten içine girdiğinizde hepsinin ayrı ayrı bir anlamı var. Bunların kökleri Türklerin Şamanist döneminden gelen bazı figürler olması, kültürümüze dahil olması hatta Çin Ejderha figürü bile var. Kültürler arası yakınlaşmadan dolayı bizim kültürümüze de aksetmiş. Tabi bu yok olmaya yüz tutmuş bir kültür. Bende elimden geldiğince en azından fotoğraflarını çekerek bunu sergilemeyi amaçladım" diye konuştu.

