YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Tarihe ışık tutan kapı tokmakları sergilendi

Tarihe ışık tutan kapı tokmakları sergilendi

SİVAS HABERLERİ  | 06.08.2020 13:22 | Son Güncelleme

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ozan Özpay, tarihi kapı tokmaklarından oluşan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.
Sivas Atatürk Kongre Müzesi’nde ‘Geleneksel Divriği ve Kemaliye Kapı Tokmağı’ adlı kişisel fotoğraf sergisi açıldı. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ozan Özpay tarafından açılan sergiye İl Kültür Turizm Müdürlüğü de destek verdi. Unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Divriği ve Kemaliye Kapı Tokmaklarının tanıtıldığı sergi açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman ve İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca da katılım gösterdi. Ozan Özpay’ın sergi hakkında bilgi vermesinin ardından açılış gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler sergiyi gezerek fotoğraflarda yer alan kapı tokmakları hakkında bilgi aldı.
Kapı tokmakları ayrı bir anlam içeriyor
Sergiyi düzenleyen Dr. Ozan Özpay, kapı tokmakları kültürünün unutulmaya yüz tutan bir kültür olduğunu belirterek, “Bu serginin amacı yok olmaya yüz tutan bir kültür hakkında. Bu da geleneksel kapı tokmakları. Burada da Kemaliye ve Divriği’nin geleneksel kapı tokmakları fonları fotoğraf olarak çekip sergi açmaya karar verdim. Burada dikkat çeken şey kapı tokmaklarının aslında formlarının dışarıdan bakışta çok anlam ifade etmiyor gelebildiği. Fakat gerçekten içine girdiğinizde hepsinin ayrı ayrı bir anlamı var. Bunların kökleri Türklerin Şamanist döneminden gelen bazı figürler olması, kültürümüze dahil olması hatta Çin Ejderha figürü bile var. Kültürler arası yakınlaşmadan dolayı bizim kültürümüze de aksetmiş. Tabi bu yok olmaya yüz tutmuş bir kültür. Bende elimden geldiğince en azından fotoğraflarını çekerek bunu sergilemeyi amaçladım" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Sivas Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:29
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
19:47
Yatsı
21:19

Sivas Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Hayat Eczanesi
Merkez
Karslıoğlu Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Elbeyli Göleti ile bin 770 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Elbeyli Göleti ile bin 770 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Otomobilin motoru yuvasından fırladı

Otomobilin motoru yuvasından fırladı

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.