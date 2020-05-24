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Tarihi bayram fotoğraflarla arşivleniyor,

BURSA HABERLERİ  | 24.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD), sokağa çıkma yasağında kutlanan ramazan bayramını özel bir etkinlikle ölümsüzleştiriyor.

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD), sokağa çıkma yasağında kutlanan ramazan bayramını özel bir etkinlikle ölümsüzleştiriyor. 26 fotoğrafçı, “İnegöl’de Bayram Sessizliği” sloganıyla yapılan etkinlikte İnegöl’de sessiz bayramı fotoğraflıyor.
Tüm dünyada etkili olan covid-19 salgını sebebiyle hem ülkemiz hem dünya tarihi bir süreçten geçiyor. Pek çok ülkede kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları ve benzeri uygulamalarla adeta 2020 yılı tarih kitapları için özel bir dönem olmaya hazırlanırken, bu yıl 11 ayın sultanı ramazanı şerif ve ramazan bayramı da korona virüs gölgesinde yaşanıyor.
Özel bayram fotoğraflarla ölümsüzleştiriliyor
Bu tarihi süreçte belki de daha önce eşi benzeri bulunmayan bir şekilde, ülkemizde 81 ilin tamamında ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı ile kutlanıyor. Bayram tebrikleri telefonlar ve görüntülü konuşmalarla yapılırken, İnegöl Belediyesi bu tarihi anları ölümsüzleştirmek için harekete geçti. İnegöl’de faaliyet gösteren İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) işbirliği ile “İnegöl’de Bayram Sessizliği” sloganıyla etkinlik düzenlendi. Kaymakamlıktan alınan özel izinle 26 İFSAD üyesi fotoğrafçı tarafından İnegöl’de sokağa çıkma yasağı ile kutlanan bayramın fotoğraflanarak arşivlenmesini amaçlayan etkinlikte, hedef insansız mekan ve sokakların anlamsızlığını vurgulamak. Bu özel bayramın belge niteliği taşıyacak arşiv fotoğraflarının çekimi için İFSAD üyeleri bu sabah sahaya indi.
3 günde tüm şehir fotoğraflanacak
3 günlük bayram süresince alınan özel izinle yapılan etkinlikte, 26 fotoğrafçı her gün farklı bölgelerde İnegöl’ün insansız cadde ve sokaklarını, mekanlarını fotoğraflayacak. Bugün şehir merkezi ve merkez mahallelerde yapılacak çekimlerle start alan etkinlik, bayramın ikinci günü beldelerde yapılacak çekimlerle devam edecek. Bayramın üçüncü gününde ise tüm fotoğrafçılar serbest zamanlı olarak istediği alanda fotoğraf çalışması yapacak.
Bir daha eşi benzeri yaşanmayacak bir bayram
Bu sabah başlayan etkinliğe, öğlen saatlerinde AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Belediye önünde İFSAD üyesi fotoğrafçılarla bir araya gelen Milletvekili Gürel ve Başkan Taban, tarihi günleri ölümsüzleştiren fotoğrafçılara başarılar diledi. Taban, “Özel bir dönemden geçiyoruz. Tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz. İstedik ki bu anları farklı görsellerle arşivleyelim, ölümsüzleştirelim. Şehrimizde çok değerli fotoğraf sanatçılarımız var. İFSAD işbirliği ile kendilerinin katılımıyla böyle bir organizasyon yaptık. Bu fotoğraflar yıllar sonra bu günlere ışık tutacak arşiv niteliğinde olacak. Belki de bir daha eşi benzeri yaşanmayacak bir bayramı yaşıyoruz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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