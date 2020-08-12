Tarihi Bitlis evleri gün yüzüne çıkıyor

Bitlis’teki tarihi evler ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında gün yüzüne çıkartılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi ile birlikte yürütülen proje kapsamında tarihi evlerin bulunduğu sokaklar restorasyon çalışması ile yenileniyor. Halen Muştakbaba Mahallesi Alemdar Sokakta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, tarihi Bitlis evlerinin bu şekilde gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, “Buradaki tarihin evlerin, sokakların, çeşme ve köprülerin gün yüzüne çıkması için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Alemdar Sokaktayız. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ‘Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon’ çalışması oldu. Tarihi Bitlis evleri bir nebze de olsa gün yüzüne çıkıyor. Çok güzel bir çalışma oldu. Bitme aşamasına geldi. Bitlis’te Sokak Sağlıklaştırması ve Restorasyonunda 1, 2 ve 3’üncü etap sokak sağlıklaştırmasını Bitlis Belediyesi yaptı. İnşallah 4’üncü etaptan sonra da belirli yerlerimiz var. Onların çalışmalarını da başlattık. Projelerimizi sunduk. Bu yılsonunda inşallah projelerimiz çıkacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Tanğlay, Alemdar Sokağın Bitlis’in tarihi yerlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Kültür Turizm Bakanlığımızın projesiyle bir çalışma yapıldı. Buradaki tarihin gün yüzüne çıkması, Bitlis’in tarihi evlerinin gün yüzüne çıkması, tarihi sokak, çeşme ve köprülerin gün yüzüne çıkması için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı görevimiz boyunca devam ettireceğiz. Bitlis’i hakkettiği yere getireceğiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Dere Üstü Islah” projesi ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini, bu projede hiçbir esnafı mağdur etmeyeceklerini söyledi. Tanğlay, “Dere üstü projemiz devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çıkarmış olduğu bir kamulaştırma bedeli vardı. Tabi biz bu bedelleri kabul etmediğimizi, bu fiyatların olmayacağını hem bakanlığımıza hem de gerekli mercilere beyan etmiştik. Verdiğimiz raporlar önümüzdeki hafta geçer diye düşünüyoruz. İnşallah halkımızı ve esnafımızı mağdur etmeden dere yıkım projemiz gerçekleşecek. Bununla ilgili farklı bir görüş yok. Kesinlikle dere üstü açılacak. Fiyatlardan insanımızın mutlu olacağını düşünüyoruz. Eski halimizi ağustos ayının sonunda yıkıyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Oradaki esnafımıza yukarıda bulunan iş merkezinde yerlerini teslim ettik. Onlarda çalışmalarını başlattı. Dere üstü projesi eski sanayiden başlayıp Sinema Yokuşu’nun olduğu alana kadardır. İnşallah bunu esnafımızı da çağırıp, komisyonda görüştükten sonra onlarında onayını ve gönlünü aldıktan sonra başlayacağız” ifadelerini kullandı.

