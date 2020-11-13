Tarihi caminin ihtişamı restorasyon çalışmasıyla korunacak

MUSTAFA HATİPOĞLU - Antalya'nın Akseki ilçesindeki restorasyon çalışmalarına başlanan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi olan Akseki, yüzlerce yıllık tarihi yapılarını bugünlere kadar getiren nadir Anadolu yerleşimlerinden birisi olarak dikkati çekiyor.

Her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği "düğmeli evlerle" tanınan Akseki, tarihi ve turistik yapılarıyla da ön plana çıkıyor. İlçedeki yıllara meydan okuyan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi de tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesiyle orijinalliğini yitirmeden bugüne kadar ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Tarihi ve turistik açıdan önemli olan camide, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı. Asırlık caminin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

- "Mimarisi ve hikayesiyle de dikkati çekiyor"

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarihi yapının Anadolu'da Ürgüp Damsa Köyü Taşkın Paşa Camisi ile başlayan ahşap mihrap geleneğinin 19. yüzyıldaki önemli bir temsilcisi olarak değerlendirildiğini söyledi.