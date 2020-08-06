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Tarihi Çarşı’da kapsamlı virüs denetimi

BURSA HABERLERİ  | 06.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetiminde vatandaşlara, Temizlik (T), Maske (M) ve Mesafe (M) kuralını hatırlattı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Bursa’da Vali Yakup Canbolat’ın öncülüğünde yapıldı.

Tarihi Çarşı’da kapsamlı virüs denetimi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetiminde vatandaşlara, Temizlik (T), Maske (M) ve Mesafe (M) kuralını hatırlattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Bursa’da Vali Yakup Canbolat’ın öncülüğünde yapıldı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, alışveriş yapan vatandaşlara tedbirlere uyum konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Pandemi süreci ile ilgili olarak 13 Mart’tan itibaren çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Dündar, “Özellikle kamusal alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi biz de valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ile birlikte denetim çalışmasına katıldık. Esnaf ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz ama bu işi bırakmamak lazım. Özellikle, temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız” dedi.
Osmangazi İlçe Kaymakamı Zafer Orhan da ülke olarak korona virüse karşı sıkı mücadele verildiğini belirterek, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile birlikte alınan tedbirleri yerinde görmek için ilçemizi geziyoruz. Esnafımızı ziyaret edip, alınan tedbirlerde aksaklık görürsek kendilerini ikaz ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsüne harfiyen uymalıyız. Belediyemiz ve diğer resmi kurumlarımızla birlikte işbirliği içerisinde güzel çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Tarihi Çarşı’da kapsamlı virüs denetimi

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