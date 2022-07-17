Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eceabat ilçesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde bulunan Anzak Koyu mevkisinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Çanakkale ve Keşan'da konuşlu helikopterler ile kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, helikopterler de havadan yangına müdahale etti.

Ekiplerin, kontrol altına aldığı yangını soğutma çalışması devam ediyor.

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