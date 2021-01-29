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Tarihi kent beyaz gelinliğini giydi

29.01.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı ile tarihi kent beyaza büründü.Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyu etkisini sürdürdü.

Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı ile tarihi kent beyaza büründü.
Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyu etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar karın yağışını fırsat bilip bol bol fotoğraf çekindi. Kar yağışıyla birlikte trafikte aksamalar da yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarına başlayarak olumsuz durumlara mahal vermemek için yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Beyaz gelinliğini giyen Sivas’ta eşsiz manzaralar oluştu. Öte yandan vatandaşlar, kuraklıktan sonra yağan karın kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

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