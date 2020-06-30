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Tarihi Kentler Birliği’nden Alemdar Gemisi Müzesine ödül

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Alemdar Gemisi Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Milli Mücadele Müzeleri’ dalında ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği’nden Alemdar Gemisi Müzesine ödül

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Alemdar Gemisi Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Milli Mücadele Müzeleri’ dalında ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Bu ödülün ‘Alemdar Römorkörü’ olayının 100’üncü yılında verilmesi Ereğlimiz ve Belediyemiz için onur ve gurur kaynağı olmuştur” dedi.
Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması’nda “Bir Müze Gemi Gazi Alemdar, Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan Armağan, Kdz.Ereğli Belediyesi Alemdar Gemisi Müzesi” projesi ödüle layık görüldü.
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu’nun saptadığı 10 kategori üzerinden Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirmede Alemdar Gemisi Müzesi, ‘Milli Mücadele Müzeleri’ kategorisinde ödüllendirildi. TKB tarafından belirlenecek bir tarihte ödüller sahiplerine verilecek.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, proje koordinatörü Raif Tokel ve emeği geçenlere teşekkür ederek Tarihi Kentler Birliği tarafından Alemdar Römorkörü olayının yüzüncü yılında ödül almanın ayrı bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Posbıyık, “Ülkemizde katıldığı savaşların yazgısını değiştiren üç adet gemi vardır. Bunlar Çanakkale Savaşı’nda denize döktüğü mayınlarla anılan ‘Nusret (Nusrat) Mayın Gemisi’, Ulusal Bağımsızlık Savaşımızı başlatan Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’a taşıyan ‘Bandırma Vapuru’ ve milli mücadele yıllarında denizde gerçekleşen tek silahlı mücadelenin mekanı ve tanığı olan ‘Alemdar Römorkürü’dür.Bu yıl tarih sayfalarına ‘Alemdar Römorkürü Olayı’ adıyla geçen, emperyalist güçlerin işgaline karşı direnişin yüzüncü yılını kutluyoruz. Tüm şehitlerimizi, Alemdar Römorkörü’ndeki çatışmada şehit düşen Recep Kahya ve mücadele arkadaşlarını şükran ve rahmetle anıyorum. Bu müzeye maddi ve manevi destek veren, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçmişte ‘Alemdar Römorkörü’nün birebir örneğini yapmak için oluşturduğumuz, “birlikten doğan ortak aklı” bugünlerde de hayata geçirmek zorundayız. Umarım ve dilerim bu ödül, “Kdz.Ereğli paydasında” birleşerek; gerçekleştireceğimiz projelerimizin önünü açar” ifadelerine yer verdi.

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