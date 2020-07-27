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Tarihi Kentler Birliği’nden SEKA Kâğıt Müzesine ödül

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

SEKA Kâğıt Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin gerçekleştirdiği 2020 Müze Özendirme Yarışması’nda Sanayi Müzesi kategorisinde birinci oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin gerçekleştirdiği 2020 Müze Özendirme Yarışması’nda Sanayi Müzesi kategorisinde birincilik kazandı.

SEKA Kâğıt Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin gerçekleştirdiği 2020 Müze Özendirme Yarışması’nda Sanayi Müzesi kategorisinde birinci oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin gerçekleştirdiği 2020 Müze Özendirme Yarışması’nda Sanayi Müzesi kategorisinde birincilik kazandı. Müzelerin, birbirlerinden farklı alanlardaki başarılarının teşvik edilmesi, bu başarılarıyla diğer yerel yönetimlere örnek gösterilmeleri, ülkemizdeki müzecilik faaliyetlerinin güçlendirilmesinde ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Tarihi Kentler Birliği bu kapsamda gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması ile farklı kategorilerde müzeleri ödüllendirdi.
Göç Müzesi, Kent Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Kent Belleği ve Arşiv Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzesi, Denizcilik Müzesi ve Maket Müzesi alanlarında ödüller sahiplerini bulurken Sanayi Müzesi kategorisinde ödülü bir Endüstriyel Dönüşüm Müzesi olan SEKA Kâğıt Müzesi kazandı. Ödüller gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Müzeler Şube Müdürü Dr. Kemal Taha Hülagü ve SEKA Kâğıt Müzesi personeli törendeki yerlerini aldı.

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