YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tarihi Kocaseyfullah Camii restore ediliyor

Tarihi Kocaseyfullah Camii restore ediliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde tarihi Kocaseyfullah Cami’nin restore çalışmalarının başladığı bildirildi.Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin sembollerinden olan, 1490 yılında yapıldığı bilinen Kocaseyfullah Camii bakım ve onarım işleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Eryapı inşaat firmasına ihale edilmiş olup, caminin aslına uygun tadilat işleri başlamıştır.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde tarihi Kocaseyfullah Cami’nin restore çalışmalarının başladığı bildirildi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin sembollerinden olan, 1490 yılında yapıldığı bilinen Kocaseyfullah Camii bakım ve onarım işleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Eryapı inşaat firmasına ihale edilmiş olup, caminin aslına uygun tadilat işleri başlamıştır. Bu eşsiz tarihi caminin ilçemiz tanıtımı açısından önemini biliyoruz. İçerisinde barındırdığı tarihi dokuya hiç bir zarar verilmeden çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi
Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
12:58
İkindi
16:23
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.