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Tarihi konak "Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi" oldu

19.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak amacıyla Bahtiyar Yokuşu’nda restorasyonu tamamlanan tarihi konak, Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi olarak hizmete sunuldu.Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin zengin kültür hazinesine önemli bir katkı daha sağladıklarını dile getirdi.Konağın, coğrafyaya özgü her türlü bilgi ve belgenin sürdürülebilir bir koruma programıyla korunmasını ve ilgililerin kullanımına sunulmasını amaçladığını dile getiren Başkan Okay, “Temelde tarihi yapının kendisi korunurken, kıymetli belgelerinde bu çerçevede muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmış olacaktır.

Kahramanmaraş’ın tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak amacıyla Bahtiyar Yokuşu’nda restorasyonu tamamlanan tarihi konak, Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi olarak hizmete sunuldu.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin zengin kültür hazinesine önemli bir katkı daha sağladıklarını dile getirdi.
Konağın, coğrafyaya özgü her türlü bilgi ve belgenin sürdürülebilir bir koruma programıyla korunmasını ve ilgililerin kullanımına sunulmasını amaçladığını dile getiren Başkan Okay, “Temelde tarihi yapının kendisi korunurken, kıymetli belgelerinde bu çerçevede muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmış olacaktır. Kıymetli eserlerin ender nüshasını kültür ve edebiyat şehri olan Kahramanmaraş’ın ortaya koymuş olduğu yazmalara, faydalanacakların belirli metotlarla erişimi sağlanacak ve koruma altında bulunan eserlerin bilimsel araştırmalarda referans teşkil etmesi sağlanacaktır. Restore edilmiş olan konağın standart ziyaret prosedürü ile işletilmesi araştırma amacıyla gelen ziyaretçilerin ağırlanması için planlandı. Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırma Konağı şehrin kültür ve tarih hizmetinde olmak üzere şehir tarihi ve kültürü hakkında çalışma yapmak veya ilgililere hizmet sunmak için kuruldu. Ayrıca bu minvalde Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri ve Cumhuriyet Arşivlerindeki arşiv niteliği taşıyan Kahramanmaraş’a ait olan yazılı, görsel ve video kayıtları konakta araştırmacıların gereksinimlerine karşılık vermektedir” dedi.
İçerisinde barındırdığı geniş arşiviyle merkezin şehrin hafızası olacağını dile getiren Başkan Okay, “Araştırma Konağı şehrin tam olarak kendisi diyebileceğimiz bir konumdadır. Konak, tarihi bir konağın aslına uygun restore edilerek içinde kentin kültürüne ve tarihine uygun bir müze haline getirilmesidir. Şehrin hafızası diyebileceğimiz bir konuma sahiptir. Bu minvalde bir vatandaşın konağa geldiğinde kentin hafızasına yolculuk ettiğini görmektedir. Konak yerel ve akademik çalışma yapmak isteyen ayrıca tüm halkın hizmetine açık bir konumdadır. Konak, el yazma eserler, ansiklopediler, tarih, edebiyat, coğrafya, matematik, felsefe, gazete, dergi vb. alanında yazılmış tetkik eserler sergilenmektedir. Bu sergideki ürünlerin hepsi Kahramanmaraş kentine ait bilgi ve belgeleri ihtiva etmektedir” diye konuştu.

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