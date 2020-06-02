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Tarihi Mersin Evleri geleceğe taşınacak

MERSİN HABERLERİ  | 02.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi, Tarihi Mersin Evleri’nin kente, yaşama ve geleceğe yeniden kazandırılması amacıyla, kent dinamikleriyle birlikte projeler hazırlıyor.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin kent merkezinde yer alan Tarihi Mersin Evleri’nde inceleme yaptı.

Akdeniz Belediyesi, Tarihi Mersin Evleri’nin kente, yaşama ve geleceğe yeniden kazandırılması amacıyla, kent dinamikleriyle birlikte projeler hazırlıyor.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin kent merkezinde yer alan Tarihi Mersin Evleri’nde inceleme yaptı. Geçen hafta MTSO’da gerçekleştirilen toplantıda, tarihi kent merkezinin korunması ve tarihi evlerin korunarak ve restore edilerek geleceğe taşınması konusunda güç birliği yapma kararı alan taraflar, bu kez alanda incelemelerde bulundular.
İncelemenin ardından açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Amacımız, kent kimliğinin önemli bir parçası olan bu yapıları kurtarmak ve kentin hafızasını korumaktır. Bunun için MTSO’nun değerli başkanları başta olmak üzere, Mersin’deki tüm kurum ve kuruluşlardan destek ve katkı bekliyoruz” dedi.
MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise “Bu alanda yeni meydanlar oluşturmak ve Mersin’in tarihi dokusunu korumak konusunda, Meclis Başkanımız Hamit İzol ile birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız” ifadelerini kullandı. Tarihi Kent Merkezi’nin korunması çalışmaları konusunda, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim’den bilgi alan Gültak, Kızıltan ve İzol, “Bu konuda oluşturacağımız güç birliğine şehrin tüm kesimlerinin katılımını sağlayacağız” dediler.

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