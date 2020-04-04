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Tarihi Osmaneli Lefke pazarı sessiz

BİLECİK HABERLERİ  | 04.04.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in en büyük pazarlarından olan Osmaneli Lefke pazarı yaşanan Korona virüsü sebebi ile adeta sessizliğe büründü.Osmaneli Belediyesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece sebze, meyve ve acil gıda satışlarına izin verilirken, vatandaşların pazara ilgi göstermemesi gözlerden kaçmadı.

Tarihi Osmaneli Lefke pazarı sessiz

Bilecik’in en büyük pazarlarından olan Osmaneli Lefke pazarı yaşanan Korona virüsü sebebi ile adeta sessizliğe büründü.
Osmaneli Belediyesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece sebze, meyve ve acil gıda satışlarına izin verilirken, vatandaşların pazara ilgi göstermemesi gözlerden kaçmadı. Pazarcı esnafı aktar Ersin Çimen, Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmadığı söyleyerek, "Vatandaşlar sokağa çıkmasın biz de iş yapmayalım, her şey para değil. Ama biz ihtiyacı olan vatandaşların istediğini bulması için bu zor şartlarda sağlık tedbirlerimizi alarak satışlarımıza devam etmek zorundayız. Türkiye Devleti bu zor günleri bizlerin de desteği ile atlatacak. Zorunda olmadıkça ev kal Türkiye diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tarihi Osmaneli Lefke pazarı sessiz

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