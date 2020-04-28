Tarihi vakıflar ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalan asırlık vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde ramazan ayında da ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatıyor.

Kuruluşları yüzyıllar öncesine dayanan ve yöneticisi olmadığı için "mazbut" olarak adlandırılan tarihi vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünü himayesinde vakıf sahibinin isteklerini yerine getirmeyi sürdürüyor.

Kuru gıda yardımından öğrencilere burs verilmesine, tarihi eserlerin korunmasından ihtiyaç sahibi ailelere aylık bağlanmasına kadar pek çok yardımı gerçekleştiren vakıflar, ramazan ayında da yüz güldürüyor.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde Selçuklu ve Osmanlı'dan kalma yaklaşık 41 bin 750 vakıf, Medeni Kanuna göre kurulan ise 5 bin vakıf bulunduğu söyledi.

Yöneticisi kalmayan tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini sürdürerek kurucularının öngördüğü amaçlar doğrultusunda 81 şehirde faaliyet gösterdiklerini anlatan Seçilir, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de de vakıf senetlerinde yazan isteklerin yerine getirildiğini belirtti.