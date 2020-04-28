YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tarihi vakıflar ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Tarihi vakıflar ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalan Kayseri'deki tarihi vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir: - "Kuru gıda yardımları PTT Kargo ile vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor. Bu pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak yardımların birebir yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Ramazan ayında vakfiye şartlarına uygun olarak hizmet yapıyoruz"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalan asırlık vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde ramazan ayında da ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatıyor.

Kuruluşları yüzyıllar öncesine dayanan ve yöneticisi olmadığı için "mazbut" olarak adlandırılan tarihi vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünü himayesinde vakıf sahibinin isteklerini yerine getirmeyi sürdürüyor.

Kuru gıda yardımından öğrencilere burs verilmesine, tarihi eserlerin korunmasından ihtiyaç sahibi ailelere aylık bağlanmasına kadar pek çok yardımı gerçekleştiren vakıflar, ramazan ayında da yüz güldürüyor.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde Selçuklu ve Osmanlı'dan kalma yaklaşık 41 bin 750 vakıf, Medeni Kanuna göre kurulan ise 5 bin vakıf bulunduğu söyledi.

Yöneticisi kalmayan tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini sürdürerek kurucularının öngördüğü amaçlar doğrultusunda 81 şehirde faaliyet gösterdiklerini anlatan Seçilir, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de de vakıf senetlerinde yazan isteklerin yerine getirildiğini belirtti.

- "800 aileye kuru gıda yardımı yapıyoruz"

Vakıfların iyilik duygusunun somutlaştığı kurumlar olduğunu vurgulayan Seçilir, "81 ilde gıda yardımını yılın 12 ayı yapıyoruz. Pandemi döneminde de vakıf hizmetlerimiz sürüyor. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de toplam 800 aileye, 3 bin 200 kişiye kuru gıda yardımı yapıyoruz. Ramazanda da Cacabey Vakfı, Hacı Kılıç Camisi Vakfı, Hunat Hatun Camisi ve Medresesi Vakfı'nın hizmetlerini sürdürüyoruz. Kuru gıda yardımları PTT Kargo ile vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor. Bu pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak yardımların birebir yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Ramazan ayında vakfiye şartlarına uygun olarak hizmet yapıyoruz. Vakfiye senedinde hayır şartı olarak kuru gıda, iaşe yardımı isteyen mazbut yani bizim yönetimimizdeki vakıfların hayır şartlarını yerine getiriyoruz. Genel Müdürlüğümüz pandemi döneminde kuru gıdaların market fişi olarak da verilebileceğini söyleyerek önümüzü açtı. Yönetimi biz de olan vakıflarımızın bazıları market fişleriyle yardımlarına devam ediyor." diye konuştu.

Seçilir, bölge müdürlüğünün bünyesinde yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlerce sürdürülen 6 vakfın da ramazan boyunca yardımlarına devam edeceğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
Anahtar Kelimeler:
gıda yardımı Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir Murat Seçilir Ramazan Vakfiye Vakıf Vakıflar Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

İzmir'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:37
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:34
Yatsı
21:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Afrin şehidini yeni şehit gibi paylaşanlar şehit eşini derinden yaraladı

Afrin şehidini yeni şehit gibi paylaşanlar şehit eşini derinden yaraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.