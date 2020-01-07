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  4. ‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı çıktı

‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı çıktı

BİTLİS HABERLERİ  | 07.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversite (BEÜ) bilime, Türkiye’ye ve Bitlis’e katkı sunma yolunda hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.Bitlis’le ilgili tarih ve kültür alanında yazılmış en kapsamlı ‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı raflardaki yerini aldı.

‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı çıktı

Bitlis Eren Üniversite (BEÜ) bilime, Türkiye’ye ve Bitlis’e katkı sunma yolunda hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.
Bitlis’le ilgili tarih ve kültür alanında yazılmış en kapsamlı ‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı raflardaki yerini aldı. Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlis-î Sempozyumu sonucunda uzun uğraşlar verilerek basımı gerçekleştirilen ‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı, Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a hediye edildi.
Bir ilim şehri olan Bitlis’le ilgili şu ana kadar tarih ve kültür alanında yapılmış en kapsamlı çalışmanın ürünü olan ‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı, 2 ciltten oluşuyor. Çok sayıda önemli tarihçi, edebiyatçı, sosyolog, ekonomist ve ilahiyatçının Bitlis’e ilişkin makalelerinden oluşan ‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı, üniversitenin yayını olarak bilim dünyasına kattığı önemli eserler arasında yerini aldı.
Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnbaşı’nın editörlüğünde yazılan kitap, basılı nüshasının yanı sıra BEÜ sitesinde dijital olarak yayımlandı. Üniversitenin sitesinde “BEUKAMPÜS” üst başlığı ve “KİTAPLAR” alt başlığında 2 cilt halinde dijital ortamda yayımlanan kitap tüm ilgililerin hizmetine sunuldu.
‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, bu kitabın çok sayıda büyük alim, mütefekkir, tarihçi ve siyasetçinin yetiştiği kadim şehir hakkında yapılmış en değerli toplu çalışma olma özelliğine sahip olduğunu söyledi. Bitlis’in tarihini, kültürünü ve sahip olduğu medeniyet birikimini birkaç satıra sığdırmanın mümkün olmadığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Yardım, “Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis isimli iki ciltlik eser tam da bir uzman çalışması olarak öne çıkmaktadır. Bu eserde yer alan makaleler, bilimsel özgünlükleri ile Bitlis’in tarihini ve kültürünü en iyi şekilde yansıtacak bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır. Bu eser; Bitlis’in tarihini ve kültürel yönlerini derli toplu olarak ele alan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Üniversite olarak bu şehre yaptığımız hizmetlerin en değerlileri arasında saydığımız bu eser, aynı zamanda bir başvuru kaynağı ve adeta bir bilgi hazinesi mahiyetindedir. Bu değerli eserin oraya çıkmasına vesile olan başta Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Prof. Dr. Mehmet İnbaşı olmak üzere bütün yazarlarına teşekkürü bir borç bilirim. Bu eserin başta Bitlisliler, ülkemizin bilim camiası ve Bitlis’le ilgili çalışmalar yapacak olan bütün araştırmacılar için bir başvuru kaynağı olacağına olan inancımı ifade ederek emeği geçen herkesi kutlarım” dedi.
Kitabın editörlerinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, "Bu eserin yayımlanmasını sağlayan rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Kendileri bugüne kadar Bitlis için yapılan bütün çalışmaları teşvik ederek desteklediler. Son örneği de bu eserdir. Sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı çıktı

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