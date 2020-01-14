Tarihi yapılarıyla ünlü Sille'de kış güzelliği

ABDULLAH COŞKUN - Konya'da kar yağışının ardından tarihi yapıların beyazla bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Tarihi kaynaklarda erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçen ve 5 bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, yüzlerce tarihi eseriyle de açık hava müzesini andıran Sille Mahallesi, kar yağışının ardından kış güzelliğini gözler önüne serdi.

Sille, Aya Elena Kilisesi, camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. Gerek yazın gerekse kışın vatandaşların uğrak yeri olan tarihi mekan, bir anlamda Konyalıların da nefes aldığı bir yer oldu.

Kentte, zaman zaman hava sıcaklığının eksiye düşmesinin ardından güneşin çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar tarihi semte akın etti. Kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki mahalleye gelenler, kartopu oynayarak stres attı. Özellikle çocuklar, her zaman olduğu gibi karın keyfini fazlasıyla yaşayanlar oldu.

Ailesiyle tarihi semte gezmeye gelen Mehmet Ali Dağcı, Sille'de olmaktan büyük keyif aldığını belirterek, karın bereket olduğunu ve insanlara huzur verdiğini söyledi.