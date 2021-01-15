Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 14 Ocak tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 15 Ocak tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 15 Ocak Kirli İle Savaş Haftası olarak kutlanıyor. Peki 15 Ocak’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 15 Ocak’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1491 - Niccolo da Ponte, Venedik Cumhuriyetinin 87'inci dükası (ö. 1585)

1622 - Moliere, Fransız komedi yazarı ve oyuncu (ö. 1673)

1754 - Jacques Pierre Brissot, Girondistenlerin Fransız Meclisindeki sözcüsü (ö. 1793)

1791 - Franz Grillparzer, Avusturyalı trajedi yazarı (ö. 1872)

1795 - Aleksandr Griboyedov, Rus oyun yazarı, besteci, şair ve diplomat (ö. 1829)

1803 - Heinrich Ruhmkorff, Alman bilim adamı, buluşçu (ö. 1877)

1807 - Hermann Burmeister, Alman-Arjantinli zoolog, böcek bilimci, herpetolog ve botanikçi (ö. 1892)

1809 - Pierre-Joseph Proudhon, Fransız sosyalist ve gazeteci (Anarşizmin teorisyenlerinden) (ö. 1865)

1842 - Paul Lafargue, Fransız uyruklu düşünür ve eylem adamı (ö. 1911)

1842 - Alfred Jean Baptiste Lemaire, Fransız ordu müzisyeni ve besteci (ö. 1907)

1850 - Mihai Eminescu, Rumen şair, romancı ve gazeteci (ö. 1889)

1850 - Sofya Kovalevskaya, Rus matematikçi (ö. 1891)

1863 - Wilhelm Marx, Alman avukat, devlet adamı (ö. 1946)

1864 - İsa Bolatin, Kosovalı Arnavut gerilla ve siyasetçi (ö. 1916)

1866 - Nathan Söderblom, İsveçli din adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1931)

1868 - Otto von Lossow, Alman ordusu subayı (ö. 1938)

1871 - Ahatanhel Krımski, Ukraynalı bilim insanı ve akademisyen (ö. 1942)

1872 - Arsen Kotsoyev, Osetyalı yayıncı (ö. 1944)

1873 - Max Adler, Avusturyalı marksist hukukçu, sosyolog ve sosyalist teorisyen (ö. 1937)

1875 - İbn Suud, Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı (ö. 1953)

1875 - Thomas Burke, Amerikalı atlet (ö. 1929)

1882 - Margaret, İsveç Veliaht Prensesi ve Scania Düşesi (ö. 1920)

1882 - Florian Znaniecki, Polonyalı filozof ve sosyolog (ö. 1958)

1891 - Franz Babinger, Alman yazar (ö. 1967)

1891 - İlya Grigoryeviç Ehrenburg, Sovyet yazar, gazeteci ve romancı (ö. 1967)

1891 - Gladys Gale, Amerikalı şarkıcı ve aktris (ö. 1948)

1894 - Edith Gostick, Kanadalı politikacı (ö. 1984)

1895 - Artturi Ilmari Virtanen, Finlandiyalı kimyager (ö. 1973)

1901 - Luis Monti, Arjantinli futbolcu (ö. 1983)

1902 - Nazım Hikmet Ran, Türk şair (ö. 1963)

1908 - Edward Teller, Macar asıllı Amerikalı kuramsal fizikçi (ö. 2003)

1912 - Michel Debré, Fransız devlet adamı (ö. 1996)

1913 - Lloyd Bridges, Amerikalı oyuncu (ö. 1998)

1917 - Vasili Petrov, Kızıl Ordu'nun komutanlarından biri, Sovyetler Birliği Mareşali (ö. 2014)

1918 - Cemal Abdünnasır, Mısır Devlet Başkanı (ö. 1970)

1918 - Joao Figueiredo, Brezilya'nın 30. Devlet Başkanı (ö. 1999)

1925 - Nermi Uygur, Türk felsefeci (ö. 2005)

1926 - Maria Schell, Avusturyalı aktris (ö. 2005)

1929 - Martin Luther King, Amerikalı rahip ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1968)

1941 - Özcan Tekgül, Türk oryantal dans sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2011)

1957 - Semiha Yankı, Türk şarkıcı

1958 - Boris Tadiç, Sırp siyasetçi

1965 - Sedat Balkanlı, Türk futbolcu (ö. 2009)

1968 - Volkan Ünal, Türk sinema ve televizyon oyuncusu

1969 - Meret Becker, Alman oyuncu ve şarkıcı

1970 - Hamza Hamzaoğlu, Türk futbolcu ve teknik direktör

1975 - Mary Pierce, Fransız tenis oyuncusu

1976 - Florentin Petre, Rumen futbolcu

1976 - Zara, Türk şarkıcı

1977 - Ebru Şallı, Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni

1978 - Eddie Cahill, Amerikalı oyuncu

1981 - Pamela Tola, Fin oyuncu

1981 - Pitbull, Amerikalı müzisyen

1981 - Serhan Arslan, Türk oyuncu ve sunucu

1984 - Keiran Lee, İngiliz pornografik aktör

1987 - Kelly Kelly, Amerikan profesyonel güreşçi ve manken

1988 - Sonny John Moore (Skrillex), Amerikan elektronik müzik prodüktörü

1990 - Kostas Slukas, Yunan basketbolcu

1991 - Nicolai Jorgensen, Danimarkalı futbolcu

1994 - Sinan Gümüş, Türk asıllı Alman futbolcu

VEFAT EDENLER

1569 - Catherine Carey, VIII. Henry'nin metresi (d. 1524)

1597 - Juan de Herrera, İspanyol mimar, matematikçi, araştırmacı ve askeri (d. 1530)

1762 - Pyotr İvanoviç Şuvalov, Rus devlet militanı, general-feldmareşal, konferans vekili, saray asılzadesi (d. 1710)

1781 - Henry Cheere, İngiliz heykeltıraş (d. 1703)

1866 - Massimo d'Azeglio, İtalyan devlet adamı, yazar ve ressam (d. 1798)

1896 - Mathew Brady, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1822)

1919 - Karl Liebknecht, Alman sosyalist politikacı (d. 1871)

1919 - Rosa Luxemburg, Alman sosyalist politikacı (d. 1871)

1945 - Sami Yetik, Türk ressam (d. 1878)

1950 - Alma Karlin, Sloven yazar (d. 1889)

1954 - Şükrü Kanatlı, Türk asker ve Kara Kuvvetleri Komutanı (d. 1893)

1955 - Yves Tanguy, Fransız-Amerikalı ressam (d. 1900)

1956 - Enis Akaygen, Türk siyasetçi ve diplomat (d. 1880)

1971 - Etem Tem, Atatürk'ün fotoğrafçısı (d. 1901)

1973 - Andrey Dulson, Sovyet bilim insanı (d. 1900)

1984 - Fazıl Küçük, Kıbrıslı siyasetçi (d. 1906)

1988 - Sean MacBride, İrlandalı politikacı (d. 1904)

1996 - II. Moshoeshoe, Lesotho Kralı (d. 1938)

2000 - Nezihe Becerikli, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1918)

2006 - Cabir El Ahmed El Sabah, Kuveyt Emiri (d. 1926)

2007 - Lale Oraloğlu, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1924)

2008 - Brad Renfro, Amerikalı oyuncu (d. 1982)

2011 - Susannah York, İngiliz oyuncu (d. 1939)

2012 - Manuel Fraga Iribarne, İspanyol siyasetçi (d. 1922)

2013 - Nagisa Oshima, Japon yönetmen (d. 1932)

2014 - Cassandra Lynn, Amerikalı model (d. 1979)

2014 - Roger Lloyd-Pack, İngiliz oyuncu (d. 1944)

2015 - Ethel Lang, 110 yaş üstü yaşayan İngiliz kadın (d. 1900)

2015 - Kim Fowley, Amerikalı yapımcı, şarkıcı ve müzisyen (d. 1939)

2016 - Francisco X. Alarcón, Amerikalı şair (d. 1954)

2017 - Kozo Kinomoto, Japon futbolcu (d. 1949)

2018 - Dolores O'Riordan, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1971)

2018 - Turan Özdemir, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1952)

ÖNEMLİ OLAYLAR

MÖ 588 - Babil hükümdarı II. Nebukadnezar, Kudüs'ü kuşattı. Kuşatma 18 Temmuz MÖ 586'ya dek sürdü.

1559 - İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth taç taktı.

1582 - Rusya, Estonya ve Livonya'yı Polonya'ya bıraktı.

1759 - British Museum açıldı.

1870 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Demokrat Parti'sini, eşek sembolü ile tanımlayan ilk politik karikatür yayımlandı.

1884 - İstanbul Erkek Lisesi açıldı. Okulun ilk adı "Şems-ül Maarif" idi. 1896 yılında resmi okullar arasına dahil edildi.

1889 - Daha önce adı Pemberton İlaç Şirketi olan Coca-Cola şirketi, Atlanta Georgia'da resmen kuruldu.

1892 - Basketbolun kuralları ilk kez, oyunun doğum yeri sayılan Springfield, Massachusetts'te (Amerika Birleşik Devletleri) James Naismith tarafından yayımlandı.

1915 - Sarıkamış Harekâtı bitti.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Şişli'deki evinde, Albay İsmet (İnönü) Bey ile Anadolu'ya geçmek konularını görüştü.

1919 - Almanya'nın tanınmış sosyalistleri, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldü.

1919 - İngilizler Mondros Mütarekesinin 7. Maddesine dayanarak Antep'i işgal etti.

1924 - İzmir'de harp oyunları yapıldı.

1932 - Samsun'da Mustafa Kemal Paşa'nın, Anadolu'ya ayak bastığı yerde dikilen Onur Anıtı açıldı.

1932 - Üsküdar ağaçlandırıldı, Harem-Salacak arasındaki sırta 1000 çam ağacı dikildi.

1935 - Kuğu Gölü Balesi'nin açılışı yapıldı.

1940 - Ankara Radyosu Fransızca, Yunanca, Farsça ve Bulgarca haber yayınına İngilizceyi de ekledi.

1943 - II. Dünya Savaşı: Guadalcanal Japonlardan temizlendi.

1945 - Müttefik Devletler gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verildi.

1949 - İmam Hatip Liseleri açıldı.

1952 - Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) girişini onayladı.

1957 - Mısır Hükümeti, ülkedeki bütün İngiliz ve Fransız bankalarının kamulaştırılacağını açıkladı.

1958 - İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İstanbul'da 40000, Ankara'da 45000, İzmir'de ise 4500 gecekondu var.

1964 - III. Londra Konferansı toplandı. Birleşik Krallık, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Hükümetleri ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderleri katıldı.

1966 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson'ın ve eski Başbakan İsmet İnönü'nün 1964 yılında yazdıkları mektuplar kamuoyuna açıklandı.

1969 - Sovyetler Birliği, Soyuz 5 uzay aracını fırlattı.

1970 - Nijerya'dan bağımsızlığını kazanmak için 32 aydır sürdürdükleri çatışmalardan sonra Biafra teslim oldu.

1972 - Tarihi Yeniköy Adliyesi yandı.

1973 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, Kuzey Vietnam'daki birliklerinin saldırılarını durdurduklarını ve barış görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

1985 - Almeida Neves, Brezilya Devlet Başkanı seçildi. Neves, 21 yıl aradan sonra ilk sivil Devlet Başkanı oldu.

1986 - 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk öğrenci derneği kongresi İzmir'de toplandı.

1987 - Başörtüsü yasağı nedeniyle Erzurum İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Dekanlığı işgal etti; Konya'da 122 öğrenci sınavları boykot etti; Bursa'da öğrenciler protesto telgrafı çekti.

1988 - Yargıtay sanığın güvenlik görevlileri tarafından bir hafta iş ve gücüne engel olacak şekilde dövülmesi işkence kapsamına girmez yolunda bir karar verdi.

1989 - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığına Bülent Ecevit seçildi.

1991 - Sosyalist Birlik Partisi (SBP) kuruldu; Sadun Aren Genel Başkanlığa getirildi.

1991 - Birleşmiş Milletler'in Irak'a, Kuveyt'ten çekilmesi için tanıdığı süre doldu.

1992 - Avrupa'nın, Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığını resmen tanıması üzerine Yugoslavya dağılmış oldu.

1993 - Serik Tepesi'nde bulunan PKK kamplarına operasyon düzenlendi, yaklaşık 150 PKK militanı öldürüldü.

1994 - Uyuşturucu ve silah kaçakçısı Behçet Cantürk, Sapanca'da yol kenarında ölü bulundu.

1996 - Güçlükonak Katliamı: Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 11 köylü bir minibüs içerisinde kurşunlanıp, yakılarak katledildi.

1996 - "Kumkapı Davası" sanığı Zeynep Uludağ, 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

1996 - Yayınına uzunca bir süre ara vermiş olan Son Havadis gazetesi, yeniden çıkmaya başladı.

1997 - Basında promosyonu yasaklayan yasa TBMM'de kabul edildi.

2001 - Vikipedi yayın hayatına başladı.

2005 - Filistin Lideri Yaser Arafat'ın 11 Kasım 2004'te ölmesinin ardından 9 Ocak'ta Devlet Başkanı seçilen Mahmud Abbas, yemin ederek göreve başladı. Başbakanlığa Ahmed Kurey'i getiren Abbas, İsrail'e karşılıklı ateşkes ve nihai barış anlaşması çağrısında bulundu.

2005 - Teksas'taki bir askeri mahkeme, ordu mensubu Charles Graner Jr.'ı, Iraklı mahkûmlara fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkûm etti.

2006 - sosyalist Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın Devlet Başkanı oldu. Bachelet, aynı zamanda Latin Amerika'da Devlet Başkanlığı görevine gelen altıncı kadın oldu.

2007- İdam edilen devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in üvey kardeşi Barzan İbrahim el Tikriti ile eski Irak Devrim Mahkemesi Başkanı Avad Hamid el Bender, asılarak idam edildi ve Tikrit kentinin Avca köyünde Saddam Hüseyin'in yanına gömüldü.

2009 - New York'ta 146 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan bir uçak, Hudson Nehri'ne düştü, ölen yok.

2011 - Türk Telekom Arena Galatasaray ve AFC Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı.

2020 - Vikipedi Türkiye'de yeniden erişime açıldı.



