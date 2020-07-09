Tarım işçilerine Covid-19 kontrolü

Malatya’ya kayısı bahçelerinde çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerine Covid-19 nedeniyle sağlık kontrolleri yapılıyor.

Akçadağ İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, kayısı işinde çalışmaya özellikle il dışından gelen tarım işçilerine, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ateşleri ölçülüp ilçeye alınıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilen tarım işçilerinin toplanma alanlarında gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlarda muhtemel bulaşıcı hastalıklara karşı riskin azaltılması için, maske, mesafe kurallarına uyma ve hijyen önleminin alınmasına dikkat edilmesi gerektiği görevlilerce anlatılıyor. Ayrıca ilçeye çalışmaya gelen tarım işçilerinin bilgileri çiftçiler tarafından Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Gerek bahçe sahipleri ve gerekse il dışından gelen tarım işçilerine, Covid-19 kuralları hatırlatıp, Kaymakamlık görevlileri ile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından gerekli cezai işlemler uygulanacağı yönünde bilgilendirilmeler yapılıyor.

