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Tarım işçisi çocuklar için çadırda eğitim

SİVAS HABERLERİ  | 12.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni ders yılı başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çadırda eğitim talimatı verdi.Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyüne giderek, “Üreten Çiftçi Gelişen Sivas” projesi kapsamında 53 dönüm arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen patates hasat programına katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni ders yılı başlamasına rağmen okul yerine tarlaya giderek patates toplayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çadırda eğitim talimatı verdi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyüne giderek, “Üreten Çiftçi Gelişen Sivas” projesi kapsamında 53 dönüm arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen patates hasat programına katıldı. Vali Salih Ayhan burada Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Sivas’a patates hasadına gelen tarım işçilerinin çocukları ile de yakından ilgilendi. Vali Ayhan, çocukların eğitim alamadıklarını öğrenince İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’yı arayarak talimat verdi. Vali Ayhan, hasadın yapıldığı tarlaya Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından çadır kurulmasını, çadırın içinin sınıf ortamı şeklinde düzenlenmesini, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da öğretmen görevlendirilmesi istedi. Vali Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’dan il genelinde kaç tarım işçisi çocuğun olduğunun tespit edilerek onlarında eğitim hayatlarından geri kalmamaları için gerekli önlemin alınmasını istedi.
Patates toplayan öğrenciler, Vali Ayhan’a teşekkür edip, derslerinde başarılı olma sözü verdi.

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