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Tarım müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi

ADANA HABERLERİ  | 04.08.2020 09:10 | Son Güncelleme

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde 10 personel başarı belgesi ile ödüllendirildi.Çukurova İlçesi Kaymakamı Osman Sarı tarafından Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz olmak üzere 10 personele başarı belgesine layık görüldü.Hazırlanan başarı belgeleri Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz tarafından personele takdim edildi.Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz, başarı belgesinin 657 Devlet Memurları Kanununun 122’nci maddesine göre verildiğini belirterek, ”Bu belge kurumun müdürünün ve personelinin vermiş olduğu hizmet etkinliğinin ve kalitesinin yükseltilmesi şeklinde ifade edilir.

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde 10 personel başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Çukurova İlçesi Kaymakamı Osman Sarı tarafından Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz olmak üzere 10 personele başarı belgesine layık görüldü.
Hazırlanan başarı belgeleri Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz tarafından personele takdim edildi.
Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz, başarı belgesinin 657 Devlet Memurları Kanununun 122’nci maddesine göre verildiğini belirterek, ”Bu belge kurumun müdürünün ve personelinin vermiş olduğu hizmet etkinliğinin ve kalitesinin yükseltilmesi şeklinde ifade edilir. Ayrıca personel ve müdür üstün gayret ve başarı göstererek projeler hazırlar diğer arkadaşlarına örnek teşkil eder ve bu belgeye amiri yani Kaymakam tarafından layık görülür. Biz de Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 10 personelimiz layık görüldü” dedi.
Kaymakam Osman Sarı’ya çalışmış oldukları 3 yıllık sürede kendisine ve kurumuna vermiş olduğu destek ve güvenden dolayı teşekkür eden Tunaz, “Bugün yine onun sayesinde 10 personelimi başarı belgesiyle onurlandırmış olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyorum. Tabi ki diğer 30 personelim de bu başarı belgesine fazlasıyla layıktır. Gönül isterdi ki hepsine vermek ama unutmasınlar ki onlara da sırasıyla bu onur ve sevinci yaşatacağım. Çünkü onlar benim 2. Ailemdir” dedi.
Başarı belgesi alan Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin isimleri şöyle:
İlçe Müdürü Hüseyin Tunaz, Ziraat Mühendisleri Salihan Yılmaz, Pınar Dölek, Aral Türktan, Oya Ünalan ve Yeter Bozok, Gıda Mühendisi Emrah Kasap, Veteriner Hekimler Ahmet Döndü ve Murat Kaçmaz, Ziraat Teknikeri Hamdi Kılıçarslan ile Hizmetli Yüksel Çubuk.

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