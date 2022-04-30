Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu aziz millet, bu güzel ülkemiz hizmetin her türlüsünü, en iyisini hak ediyor." dedi.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaretinde, kentin kahramanlık vasfını almış mümtaz bir şehir olduğunu, kendisinin de bu şehrin evladı olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Üniversiteye kadar olan hayatının Kahramanmaraş'ta geçtiğini, daha sonra Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitime başladığını anlatan Kirişci, değişik vesilelerle kente geldiğini ancak bu sefer merkez ve taşra teşkilatı bakımından 5. büyük bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığının başında gelmesinin farklı bir durum arz ettiğini ifade etti.

Sektörle ilgili sahada olanları değerlendirme, bazı tespitlerde bulunma, bir nevi röntgen çekme tarzında değerlendirebilecekleri ziyaretlerin olacağını, bu çerçevede kentte bulunduklarını dile getiren Kirişci, ziyaretlerin ardından sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek değerlendirme yapacaklarını, yapmak istediklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

İnsanların bir şeye alıştıktan sonra onun daha iyisini, daha güzelini talep ettiğini, bunun da olması gereken bir durum olduğunu belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Artık Türkiye'de kimse duble yolları konuşmuyor. Çünkü duble yolların olmadığı yerler kalmadı. Artık otoyolları, tünelleri konuşuyoruz. Onları da geçtik boğazın iki yakasını birbirine bağlayan, hayatı son derece kolaylaştıran konfor sağlayan köprüleri konuşuyoruz. Bu aziz millet, bu güzel ülkemiz hizmetin her türlüsünü, en iyisini hak ediyor. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldan beri bu hizmetleri eksiksiz hız kesmeden sürekli de daha iyilerini yaparak bu zamana kadar gösterdi. İnşallah kabineye yeni dahil olan bir kardeşiniz olarak biz de bu üzerimize düşen vazifeyi tarım ve orman alanında eksiksiz, noksansız yapmanın gayreti içinde olacağız."

Ziyarette, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hazır bulundu.

