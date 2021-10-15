YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de kadın girişimcilerle bir araya geldi:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de kadın girişimcilerle bir araya geldi:

15.10.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün itibarıyla kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" - "Ülkemizde istihdam edilen 4,8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım sektörüdür"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında bugün itibarıyla üreticiye toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başladıklarını bildirdi.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Coca-Cola Vakfı, TOBB ve Habitat Derneği tarafından yürütülen "Kız Kardeşim Projesi"nin son toplantısı İzmir'deki bir otelde düzenlendi.

Projenin uygulandığı 10 ilden 21 kooperatif ve 100'e yakın kadın girişimcinin ürünlerini sergilediği ve market zincirlerinin satın alma yetkilileriyle buluştuğu etkinliğin açılış konuşmasını Bakan Pakdemirli yaptı.

Pakdemirli, Türkiye'yi tarımsal hasılada Avrupa'da lider konuma getiren kadın çiftçilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadınların artık üretici, girişimci, iş veren, istihdam sağlayan ve işinin patronu konumuna ulaştığına işaret eden Pakdemirli, "Ülkemizde istihdam edilen 4,8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım sektörüdür. Tabii kadınlarımızın gücünü, fikrini ve emeğini sadece üretimde değil yönetimde de daha çok kullanmak zorundayız." dedi.

Kadınların gücüne güç katmak ve onlara daha yakın olmak amacıyla Ayşe Ayşin Işıkgece'yi Bakanlıkta ilk kadın bakan yardımcısı olarak görevlendirdiklerini ve tarımın önemli alanlarını kendisine emanet ettiklerini anlatan Pakdemirli, Işıkgece'nin de çiftçilerin eğitimine yönelik Kız Kardeşim Projesi'ne büyük önem verdiğini bildirdi.

Bugüne kadar projenin yürütüldüğü 10 ilin tamamına gittiğini ve çoğu kadınlardan oluşan 73 kadın kooperatifi, 10 dernek ve 271 girişimciyle buluştuklarını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Gururla söylemeliyiz ki bu projeyle bugüne kadar toplam bine yakın kadının eğitim almasını sağladık. İşte bizim için bu bin kadın bin hanenin geçimi demek, bin kere üretim, bin kere kalkınmak demek. Biliyoruz ki kadın eli değen her şeyin ayrı bir güzelliği, kadın tarafından yapılan her üretimin ayrı bir değeri vardır. Bu nedenle tarımın gizli mimarları ve isimsiz kahramanları olan kadınlarımızı baş tacı kılmaya devam edeceğiz."

IPARD Programında 4 bin 484 kadın yatırımcıya 2,7 milyar lira hibe desteği sunulduğunu, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nde destek sağlananlar arasında kadınların oranının yüzde 50, Genç Çiftçi Projesinde ise yüzde 60'a ulaştığını anlatan Pakdemirli, "Son 19 yılda yaklaşık 250 bin faaliyetle 3 milyondan fazla kadınımıza tarımsal konularda eğitim verdik. Son 3 yılda ise yaklaşık 50 bin faaliyette 925 bin kadın çiftçimiz eğitim aldı." dedi.

Kurucusu ve ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan tarımsal kalkınma kooperatifi sayısının 129'u bulduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreniyle başarılı projeleri hayata geçirdiklerini, bu programın uluslararası platformda da sesinin duyulduğunu ve 2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerinde Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlattı.

Destekleme ödemeleriyle ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini söyleyen Pakdemirli, "Bugün itibarıyla kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

- "Bakanlık olarak projelere devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de yerel değerleri marketlere ulaştırmaya yönelik eğitimler verdiklerini, hem ürün hem pazarlama alanında eksiklikleri tamamlayan çalışmalara odaklandıklarını söyledi.

Işıkgece, "Biz eğitimleri verip ayrılmayacağız. İllere danışman atadık. Biz bu çalışmalarda sizleri yalnız bırakmayacağız ve özel fuarlar yapacağız dedik. Bugün de aramızda birçok alıcı var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu projelere devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadın üreticilerin de deneyimlerini paylaştığı etkinlikte Pakdemirli ve beraberindekiler, kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi, girişimcilerden bilgi aldı.

Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesini amaçlıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
Ülke alarmda! 'Vampir' firar ettiÜlke alarmda! 'Vampir' firar etti
İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındıİzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı

İzmir Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:02
İkindi
16:10
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.