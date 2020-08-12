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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den AK Parti Kiraz ilçe başkanına taziye ziyareti

İZMİR HABERLERİ  | 12.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den AK Parti Kiraz ilçe başkanına taziye ziyareti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün motosiklet kazasında oğullarını kaybeden AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Kiraz Kaymakamlığında Kaymakam Vekili ve Beydağ Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile bir araya geldi.

Daha sonra Yılmaz ailesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine geçen Bakan Pakdemirli, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "AK Parti Kiraz İlçe Başkanımız İbrahim Yılmaz'ın evladı Anıl kardeşimizi trafik kazasında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bugün taziye evinde dualarla andık. Mevlam ailesine, sevenlerine sabır versin" ifadelerini paylaştı.

Pakdemirli ayrıca, ziyaretler sırasında Kiraz'a yapılacak yatırımlar ve ihalesi yapılacak Suludere Yeraltı Barajı ile ilgili de Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile görüştüklerini kaydetti.

İbrahim Yılmaz'ın 22 yaşındaki oğlu Anıl Yılmaz, kullandığı motosikletin Cumhuriyet Mahallesi'nde refüje çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

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