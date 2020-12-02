YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 708 bin lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 708 bin lira hibe desteği

ÇORUM HABERLERİ  | 02.12.2020 13:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığından Çorum'a 708 bin lira hibe desteği

ÇORUM (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki hayvancılığın gelişimine katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Kaba Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" ile Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin 165 lira hibe desteği aldı.

Proje kapsamında 372 bin 165 lira tutarında 55 bin 300 kilogram Macar fiği tohumu tedarik edilirken, 336 bin lira da üreticilere yem bitkisi desteği olarak dağıtıldı.

Projeden yararlanacak 553 üretici, bakanlıkça belirlenen çeşitli kriterler ve kentteki tarımsal içerikli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kura çekilerek belirlendi.

İl genelinde 5 bin 530 dekar alanda üretim yapılmasını sağlayacak proje kapsamında çiftçilere Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla düzenlenen törenle tohum dağıtımına başlandı.

Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende yaptığı konuşmada, proje ile kentteki hayvancılığın desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hayvancılık alanında yeni gelişmeler yaşandığını belirten Çiftçi, "Hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili geçmişte Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine 3 proje sunmuştuk. Birliğin mali durumundan ötürü projeleri geri çekip tek projeyle tekrar başvurduk. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini biraz daha güçlendirmek amacıyla başlattığımız projemiz dün imzaya açıldı. 225 bin lira bütçeli bir proje. Birlik bu bütçeyle hayvan almak suretiyle üretime geçecek." dedi.

Çiftçi, Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları arasındaki uyum ve iş birliğinin kentteki tarımsal faaliyetlerin artmasına katkı sağladığını da vurguladı.

Törene Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile üreticiler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor

Çorum Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:38
Öğle
12:35
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:46

Çorum Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Erman Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.