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Tarım ve Orman Müdürü Şahin Uzunyayla’da çiftçilerle buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla mevkiinde çiftçilerle bir araya gelerek hayvancılık ve tarımsal projelerle ilgili olarak bilgiler verdi.Pınarbaşı ilçesine bağlı Örenşehir mahallesinde köy muhtarının evinde gerçekleştirilen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tarım politikaları, İl Müdürlüğü’nün çalışma alanında geliştirdiği tarımsal projeler ve tarım alanındaki hedeflerle ilgili olarak çiftçilere bilgiler verdi."Köyümüzün yüksek rakımlı bölgede olması hayvancılık alanında avantaj sağlayabilir" diyen Şahin, bölgenin kendine has sahip olduğu doğal meraları koruma ve hayvancılıkta maksimum seviyede kullanmaları konusunda çiftçilere izlemesi gereken yol haritası ile ilgili bilgilendirme yaptı.İl Müdürü Şahin ayrıca çiftçilerin hububat ekiminde programlı bir ekim modeli benimseyerek tarlalarını nadasa bırakma gibi bir uygulamadan vazgeçmeleri gerektiğini açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla mevkiinde çiftçilerle bir araya gelerek hayvancılık ve tarımsal projelerle ilgili olarak bilgiler verdi.
Pınarbaşı ilçesine bağlı Örenşehir mahallesinde köy muhtarının evinde gerçekleştirilen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tarım politikaları, İl Müdürlüğü’nün çalışma alanında geliştirdiği tarımsal projeler ve tarım alanındaki hedeflerle ilgili olarak çiftçilere bilgiler verdi.
"Köyümüzün yüksek rakımlı bölgede olması hayvancılık alanında avantaj sağlayabilir" diyen Şahin, bölgenin kendine has sahip olduğu doğal meraları koruma ve hayvancılıkta maksimum seviyede kullanmaları konusunda çiftçilere izlemesi gereken yol haritası ile ilgili bilgilendirme yaptı.
İl Müdürü Şahin ayrıca çiftçilerin hububat ekiminde programlı bir ekim modeli benimseyerek tarlalarını nadasa bırakma gibi bir uygulamadan vazgeçmeleri gerektiğini açıkladı. Bu konuda ısrarla tarlalarında münavebeli yem bitkisi ekiliş alanlarını daha da genişletmeleri konusunda katılan çiftçileri bilgilendiren Şahin, "Hayvancılıkta aile işletmeciliği büyük önem taşıyor. Köy şartlarında yapılan hayvancılıkta aile bireyleri görev paylaşımı yapıyorlar ve aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Özellikle yüksek rakımlı ve kaliteli mera alanına sahip bölgelerimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği günümüz şartlarında daha büyük önem kazanıyor" diye konuştu.
Şahin, çiftçilerle yapılan toplantı sonrasında genç üreticileri de ziyaret ederek bilgiler aldı.

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