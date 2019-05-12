Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Megastar Tarkan da eşinin ve annesinin Anneler Günü'nü Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Tarkan öncelikle annesinin “Anneler Günü”nü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutlayıp altına şu notu düştü:

“Canım annem. Ne cefalarla, zorluklarla ve fedakarlıklarla büyüttün yavrularını. Hakkın ödenmez. Daha nice sağlıklı ve huzurlu anneler gününe hep birlikte inşalla. Seni çok seviyorum. Ayrıca bütün annelerin de anneler gününü tüm kalbimle kutlarım.”

Ardından eşinin ve kızının fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmeyen Megastar, eşi için şu cümleleri kurdu:

“Seni unuttuğumu sanma Pınarım.İlk anneler günün kutlu olsun canım benim.Ben ve Liya seni çok seviyoruz.”





