Tarkan’dan Hatay paylaşımı: Kalbim ve dualarım Hatay halkıyla

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri ile takibe aldıkları 2 terörist arasında çatışma yaşandı. Çatışma sırasında patlama meydana geldi. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada, diğer terörist ise kaçtıktan kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan patlamanın ardından Tarkan, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen orman yangınlarına da değinerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmayı tercih etti. Hatay halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Tarkan üzüntülü olduğunu ifade etti.

‘İÇLER ACISI’

İskendurun’da yaşanılan olaya ünlü sanatçı sosyal medya hesabından değindi. Üzüldüğünü belirten Tarkan gönderisine, “Bir süredir üzüntüyle takip ettiğim Hatay ve ilçelerinde gerçekleştirilen terör saldırısını ve orman yangınlarını esefle kınıyorum. Yaralanan masum insanlar, acımasızca yakılan ormanlar, öldürülen hayvanlar... İçler acısı! Kalbim ve dualarım Hatay halkıyla. Geçmiş olsun Hatay!” notunu ekledi.

