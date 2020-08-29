Tarladan kavun çalarken suç üstü yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri tarlada bir kişiyi tarladan kavunları toplayıp arabasına yüklerken suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli’nin Büyükyenice köyünde Metin U. isimli çiftçi geldiği tarlasının içinde hafif ticari aracı ve yabancı bir kişinin kavunlarını topladığını gördü. Tarla sahibi jandarmayı arayarak bilgi verdi. Jandarma kısa süre içinde olay yerine geldiğinde Reşat T. isimli şahsın tarladan kavunları toplayıp arabasına yüklerken suçüstü yakaladı. Şahıs, karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Toplanan kavunlar ise tarla sahibine teslim edildi.

