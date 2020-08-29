YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Tarladan kavun çalarken suç üstü yakalandı

Tarladan kavun çalarken suç üstü yakalandı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri tarlada bir kişiyi tarladan kavunları toplayıp arabasına yüklerken suçüstü yakaladı.Edinilen bilgilere göre, Osmaneli’nin Büyükyenice köyünde Metin U.

Tarladan kavun çalarken suç üstü yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri tarlada bir kişiyi tarladan kavunları toplayıp arabasına yüklerken suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Osmaneli’nin Büyükyenice köyünde Metin U. isimli çiftçi geldiği tarlasının içinde hafif ticari aracı ve yabancı bir kişinin kavunlarını topladığını gördü. Tarla sahibi jandarmayı arayarak bilgi verdi. Jandarma kısa süre içinde olay yerine geldiğinde Reşat T. isimli şahsın tarladan kavunları toplayıp arabasına yüklerken suçüstü yakaladı. Şahıs, karakoldaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Toplanan kavunlar ise tarla sahibine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı
Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:18
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İlçenin sevilen Kaymakamı Yavuz vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı
İlçenin sevilen Kaymakamı Yavuz vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı
Başkan Soydan’dan Başkan Söğütlü’ye ziyaret
Başkan Soydan’dan Başkan Söğütlü’ye ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.