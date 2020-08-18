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Tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması projesi

KİLİS HABERLERİ  | 18.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliğiyle Biber ve zeytinyağında tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması projesi, ilk meyvesini verdi.İKA’dan tarafından tarım ekosistemini geliştirecek projeleri desteklemeye devam ediyor.Kilis’te, İKA tarafından Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Biber ve zeytinyağında tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması projesi, ilk meyvesini verdi.

Tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması projesi

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliğiyle Biber ve zeytinyağında tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması projesi, ilk meyvesini verdi.
İKA’dan tarafından tarım ekosistemini geliştirecek projeleri desteklemeye devam ediyor.
Kilis’te, İKA tarafından Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Biber ve zeytinyağında tarladan sofraya verim ve kalitenin arttırılması projesi, ilk meyvesini verdi. İKA ile 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde projelerin devam edeceği bildirildi.

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