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Tarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim etti

13.04.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken bulduğu tarihi eserleri polise teslim etti.

İlçe merkezinde yaşayan E.K, tarlasını traktörle sürerken 396 sikke, 73 bronz mühür, 21 figür, 5 yüzük, 6 heykelcik olmak üzere farklı dönemlere ait 501 eser buldu.

E.K, bulduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Tarihi parçaların Elbistan Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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