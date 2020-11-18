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Tarlayı sürerken traktörü alev aldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 18.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde traktör tarlanın sürüldüğü sırada alev aldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde traktör tarlanın sürüldüğü sırada alev aldı. Kullanılamaz hale gelen traktör itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Lüleburgaz ilçesindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre tarlasını sürmek için traktörüyle çalışan Hasan K, traktörden birden dumanlar yükseldiğini gördü. Traktör kısa sürede alev alırken, Hasan K. durumu Lüleburgaz İtfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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