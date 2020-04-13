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Tarsus Belediyesi ekmek üretimine hız verdi

MERSİN HABERLERİ  | 13.04.2020 12:40 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan öncülüğünde korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen planlı çalışmaların devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yandan şehrin tüm noktaları belediye araçlarının yanı sıra dışarıdan temin edilen holderler aracılığı ile dezenfekte edilirken, bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün belirlenen 3 ayrı mahallede kuru gıda, sebze ve meyve dağıtımı yapılıyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan öncülüğünde korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen planlı çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yandan şehrin tüm noktaları belediye araçlarının yanı sıra dışarıdan temin edilen holderler aracılığı ile dezenfekte edilirken, bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün belirlenen 3 ayrı mahallede kuru gıda, sebze ve meyve dağıtımı yapılıyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkın ekmek konusunda sıkıntı yaşaması adına belediye ekmek fırınını tam kapasite çalıştırdı.
Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte fırın personelini göreve çağıran Bozdoğan, iki günde üretilen 90 bin roll ekmek ile 30 bin somun ekmek ürettirip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttırdı.Üretilen ekmekler, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile irtibata geçilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

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