Tarsus Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerinden 4 adet sera kurdu

Tarsus Belediyesinin, tek kuruş para harcamadan, sadece geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 4 adet sera alanı kurduğu bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın “Kendi seramızı kendimiz yapalım, kendi bitkimizi kendimiz yetiştirelim” düşüncesiyle Park ve Bahçeler ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüklerinin başlattığı çalışma başarıyla sonuçlandı ve Tarsus Belediyesi’ne 4 yeni sera kazandırıldı. Seraların en önemli özelliği çevre dostu olması. Seralar, tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapıldı. Böylece hem doğaya bırakılacak atıklar yeniden değerlendirilmiş oldu hem de belediye malzeme maliyetinden kurtarıldı.

Geri Dönüşüm malzemeleri kullanılarak inşa edilen seraların yapımı sırasında Tarsus Ziraat Odası da imceye katıldı ve seraların sulama sisteminin kurulmasına katkı sundu.

Başkan Bozdoğan, yeni yapılan 4 serayı gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bu seralarda 40 bin süs bitkisi ve 50 bin fide üretecek, bu ürünler Tarsus’un parklarında ve yeşil alanlarında kullanılacak. Böylece belediyenin peyzaj çalışmalarında süs bitkisi giderleri de azaltılacak.

