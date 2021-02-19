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Tarsus Belediyesi, kırsal kalkınma için iki protokole imza attı

19.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarımsal gelişimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla iki önemli protokole imza attı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarımsal gelişimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla iki önemli protokole imza attı. İmzalanan protokollerle kırsal alanda yem ve tarla bitkileri yetiştiriciliği yapan çiftçiler desteklenecek ve verimli bir tarım için bitki sağlığı analizi yapılacak.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iki protokol imzaladı.

Kırsal alanda yem ve tarla bitkileri yetiştiriciliği yapan çiftçiler desteklenecek
Tarsus Belediyesinde gerçekleştirilen protokol görüşmelerinde Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi arasında imzalanan ilk protokole göre; ilçenin tarımsal potansiyel sahibi olduğu tarla ve yem bitkileri yönünden kırsal alanda bulunan üreticiler desteklenecek. Protokol çerçevesinde, tarla ve yem bitkileri üretiminde verim ve kaliteyi arttırmak, ilçenin tarımsal ürün potansiyeline katkı sağlamak üzere bir çalışma yürütülmesi amaçlandı.
Proje kapsamında, Tarsus ilçesi sınırları içinde pamuk, soya, mısır, yerfıstığı, ayçiçeği, adi fiğ, İskenderiye üçgülü üretiminin desteklenmesi konusunda destek sağlanacağı ve aynı zamanda üretilecek ürünlerin pazarlanmasında üreticiye destek olunacağı belirtildi. Ayrıca, uygulanacak projelerde Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tarım teknolojilerinin geliştirilmesi, teknik danışmanlık ve demonstrasyon çalışmaları gibi destekler de sağlanacak.

Verimli bir tarım için bitki sağlığı analizi yapılacak
Tarsus Belediyesi ile Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan ikinci protokolde ise tarımsal üreticiler ve çiftçilerin karşılaştığı bitki sağlığı sorunlarına doğru, kesin, hızlı ve ekonomik öneriler sunmak için çalışma yapılacak. Ayrıca, bitki analizleri hakkında bitki sağlığına yönelik pratik tanı ve tedavi sonuçlarının uygulanması ve çiftçilerin tarımsal bitki koruma sorunlarına çözüm üretilebilmesi noktasında üreticiler desteklenecek.

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