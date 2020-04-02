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Tarsus Belediyesi personelinden Kızılaya kan bağışı

MERSİN HABERLERİ  | 02.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi çalışanları, Kızılay Mersin Şubesi Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllü katılarak kan verdi.Tarsus Belediyesi Tesislerinde başlatılan kan bağışı kampanyasına belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, kanın sadece acil durumlar için değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tarsus Belediyesi çalışanları, Kızılay Mersin Şubesi Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllü katılarak kan verdi.
Tarsus Belediyesi Tesislerinde başlatılan kan bağışı kampanyasına belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, kanın sadece acil durumlar için değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Kan bağışının önemine dikkati çeken Bozdoğan, hayat kurtarmaya yönelik atılacak en önemli adımların başında kan vermenin geldiğini vurgulayarak, "Kan bağışlamak hem sosyal sorumluluğu ortaya koyar hem de hayati bir ihtiyaca katkıda bulunur. Üretim kaynağı sadece insan odaklı olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Bu açıdan Tarsus Belediyesi ailesi olarak, bizlere insani sorumluluklarımızı hatırlatmaya vesile olan hayati önem taşıyan hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Personelimizin yapacağı bağışlar sayesinde bir tek kişinin dahi hayatının kurtulmasına vesile olabilirsek bundan mutluluk duyarız. Sağlıklı olan her bireyi, kan bağışında bulunmaya davet ediyorum“ dedi.

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